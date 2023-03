Stefan Mross sagt bei Eva Lugingers Schlagernacht ab

Von Timo Aichele schließen

Für die „Privatsphäre“ ihrer jungen Liebe: Schlagerstar Stefan Mross sagt den Auftritt bei Eva Lugingers Schlagernacht im Juli in Taufkirchen ab.

Taufkirchen – Eine neue Liebe am Schlagerhimmel: Die Liaison von Stefan Mross und Eva Luginger lässt die Fan-Herzen höher schlagen – vor allem in Taufkirchen, wo ein Auftritt von Mross bei Eva Lugingers Schlagernacht am 6. Juli angekündigt war. Doch macht das Veranstalterteam einen Rückzieher. Der 47-jährige Schlagerstar soll nun doch nicht in Taufkirchen auftretten. Dies geschehe, um die Privatsphäre des Paares zu schützen und um Spekulationen entgegen zu treten.

„Da die beiden ihre Liebe nicht in die Öffentlichkeit tragen möchten und Privatsphäre für die neue Beziehung höchste Priorität hat, wird es aufgrund der Spekulationen über einen ,angeblichen Karriere-Sprung‘ seitens Eva, keinen Auftritt von Stefan Mross geben“, schreiben die Veranstalter auf Facebook. Karten die gerade wegen des Auftritts von Mross gekauft wurden, können zurückgegeben werden. „Bitte respektiert die Privatsphäre von den beiden“, heißt es in den Sozialen Medien. Schließlich wäre Mross am 6. Juli der mit Abstand bekannteste Interpret gewesen.

In den Sozialen Medien wird das nicht nur geteilt. „Was soll das für Unsinn sein? Bekommen jetzt alle Pärchen getrennte Auftritte, damit sich jeder seinen Erfolg selbst erarbeiten muss“, erklärt eine Facebook-Nutzerin in einem der vielen Kommentare zu dem Thema. „Da hat ja Frau Woitschack Glück gehabt, das Sie mit Stefan auftreten konnte“, schreibt sie in Anspielung auf die Ex-Frau von Mross, die zuvor als beste Freundin von Luginger (35) gegolten hatte.