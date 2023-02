Telefonbetrüger erleichtern Rentnerin um 900 Euro - dann wird sie aber misstrauisch

Von: Timo Aichele

Mit einem falschen Gewinnversprechen haben waren Telefonbetrüger bei einer Rentnerin aus Taufkirchen erfolgreich. Eine Familie in Dorfen ließ sich aber mit einem Schockanruf nicht aufs Glatteis führen.

Taufkirchen/Dorfen – Telefonbetrüger haben am Mittwoch im östlichen Landkreis ihr Unwesen getrieben. Eine Taufkirchener Rentnerin fiel laut Polizei auf ein falsches Gewinnversprechen herein und verlor dabei 900 Euro. In einem anderen Fall meldete sich eine schluchzende Frau bei einer Familie in Dorfen. Sie gab sich als Nichte aus, die einen schweren Unfall verursacht habe.

Dann wurde das Gespräch von einem angeblichen Polizeibeamten übernommen, der eine fünfstellige Summe – bezahlbar auch in Goldmünzen – für die Zahlung einer Kaution forderte. Eine dritte Person, die sich als Staatsanwalt ausgab, bekräftigte die Forderung nochmals. Doch die Familie beendete das Gespräch.



Der Taufkirchener Rentnerin hatten die Betrüger erzählt, dass sie annähernd 40 000 Euro gewonnen habe. Zur Auszahlung der Summe müssen sie aber 900 Euro vorstrecken. Die Rentnerin erwarb dann für diese Betrag Wertkarten und übermittelte Freischaltcodes an die Betrüger. Diese forderten kurz darauf ein höheren Betrag. Darauf ließ sich die Geschädigte aber nicht mehr ein. Sie verständigte die Polizei Dorfen.