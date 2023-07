Done ist der Hammer: Toni Aicher und sein „Hau den Lukas“

Von: Birgit Lang

Seinen „Hau den Lukas“ hat Toni Aicher selbst gezimmert. Bei der Ausschmückung des Geräts setzte er auf bayerische Tradition. Bei den verschiedenen Höhenanzeigen nahm er seine Hand als Vorbild. © Birgit Lang

Toni Aicher lädt seit über 20 Jahren auf dem Taufkirchener Volksfest zu „Hau den Lukas“ ein.

Taufkirchen – Wer mal richtig einen draufhauen möchte, der ist bei Toni Aicher bestens aufgehoben. Auch Kleinkinder kennen und lieben den freundlichen Mann, der ihnen vertrauensvoll den Hammer in die Hand drückt, um schwungvoll auszuholen, zu zielen und kräftig draufzudreschen.

Toni Aicher ist der Mann, der zum „Hau den Lukas“ einlädt. Beim Taufkirchener Volksfest gehört der „Done“ schon zum Inventar. Hier treffen sich die Großkopferten beim Politikerabend genauso gern, wie die Zwergerl beim Familiennachmittag, die den acht Kilo schweren Hammer oft kaum in der Hand halten, geschweige damit treffen können. Dann hilft ihnen der zweifache Opa gern und führt ihnen die Hand.

Die Zielsicherheit ist nicht unbedingt eine Altersfrage, denn wer sein Quantum intus hat, trifft auch nicht immer genau. Das erste Mal war er mit seinem Lukas 2002 hier, seither ist er neben dem Biergarten und gegenüber dem Karussell nicht mehr wegzudenken.

Mit seinem „Hau den Lukas“ ist der 73-Jährige schon weit herumgekommen, bis zum Bodensee, Berlin, Hamburg oder Köln. Auch im entlegenen Kalau, in der Nähe von Cottbus, war er damit schon, um mit seinem Spielgerät den Menschen Freude zu bereiten.

Weil Aicher nicht nur ein Schausteller, sondern auch ein findiger Tüftler und ein aktives und leidenschaftliches Mitglied der Schützengesellschaft Jettenstetten ist, kam er vor 25 Jahren auf die Idee einen „Hau den Lukas“ zu bauen. Einerseits wollte er zur Unterhaltung beitragen und zugleich die Vereinseinnahmen beim Dorffest der Schützen am Pfingstsonntag erhöhen. „Mit dem Gewinn werden besondere Aktivitäten und Neuanschaffungen finanziell realisiert und die Vereinszugehörigkeit dadurch immer wieder neu gefestigt“, erklärt er.

In einigen schlaflosen Nächten sei der Entschluss in ihm gereift, dieses bekannte, aber eher selten gewordene Belustigungsgerät zu bauen. Natürlich musste es aus Holz sein, stand für den Zimmerer fest. Die erste Konstruktion sei sehr wuchtig geworden. „An eine mögliche Funktion war noch nicht zu denken“, gesteht er.

„Da hatte ich einen Geistesblitz, der mich an meine Kinderzeit erinnerte“, ein ziemlich schmerzhafter sei es gewesen, der sich bei ihm bis heute eingebrannt hatte. Wie damals viele Kinder auf dem Land wollte er mal einen Frosch fliegen lassen. Also nahm er einen Holzprügel, legte darauf ein kleines Brett, um eine Wippe zu bauen und setzte einen Frosch auf das eine Ende des Brettes. „Dann schlug ich auf die andere Seite mit dem Hammer drauf. Der Erfolg war enorm, reichte mir aber nach wiederholtem Mal nicht.“ Er erkannte warum: Das Brett lag mittig auf dem Holz, also verrutschte er die Auflage, setzte wieder „einen Brotz“, dieses Mal auf das lange Ende des Brettes, ließ den Hammer fahren und siehe da, der Frosch flog wesentlich weiter.

Heute schämt er sich für diese Tierquälerei. Und seine Mutter, die ihn bei seinem Tun beobachtet hatte, empfing den Lausbuben im Haus mit einer saftigen Watschn.

Doch die damaligen Experimente halfen ihm, die Technik bei seinem Lukas umzusetzen, die zwar primitiv war, aber funktionierte. Aichers zweiter und aktueller Lukas hatte schon mehr funktionelle Einsatzreife, weil er wesentlich kompakter, aber kleiner und besser transportierbar ist. Von Anfang an setzte er auf „Upcycling“, verwendete alte Trümmer, wie die Vorschneidescheibe eines Pfluges als Glocke.

Bei der Ausschmückung des Geräts setzte er auf bayerische Tradition. Auch wenn das Spielgerät wohl von den Preußen erfunden wurde, strich er es weiß-blau an. Bei den verschiedenen Höhenanzeigen nahm er seine Hand als Vorbild, wobei jede eine andere bayerische Spielkarte hält, unten angefangen mit dem Schellen-Unter bis ganz oben zum Eichel-Ober.

Und ganz oben drauf setzte er eine Krone aus Plastik, die ein „Sie“ zeigt, das absolute Traumblatt eines jeden Schafkopfspielers, also vier Ober und vier Unter. Als besonderen Clou beleuchtete er sie und baute einen Grillmotor ein, damit sich die Krone auch noch dreht.

Fünf Jahre dauerte es bis zum ersten Volksfesteinsatz. „Langsam muss ich wieder einen neuen Lukas bauen, denn der alte wurde arg beansprucht und ist schon ziemlich ramponiert.“

Viel hat der stets gut gelaunte und ruhig agierende Anton mit seinem Lukas schon erlebt. „Iaz drisch i d’an zam“, hört er immer wieder, wenn einer mit vorauseilender Bierfahne auf ihn zusteuert. „Manche legen keinen Wert auf einen Preis, sie wollen nur untereinander eine Mass ausschlagen“, erzählt er. „Oder es geht ihnen einfach nur ums Kräftemesse, wobei der Verlierer zahlt.“

Auch Frauen, meist angeheitert in Gruppen, mitunter den Longdrink in der Hand wollen es immer wieder wissen. „Am liebsten aber sind mir die kleinen Gäste an meinem ,Hau den Lukas‘.“

Nach ihren oft intensiven, aber vergeblichen Bemühungen, mitunter zu dritt, mit dem großen Hammer zu treffen, hat Aicher extra einen kleinen Hammer gebaut. Mittlerweile hat er für seine kleinen Freunde sogar einen Kinder-Lukas gebaut, der aussieht wie ein Käse, in dem sich Mäuse tummeln und in dem eine Gabel steckt. Darin ist eine Schiene eingelassen, auf der die Maus mit einem Hammerschlag bis zur Katze nach oben gejagt wird.

Seine „Hau die Maus“, die er beim vergangenen Taufkirchener Volksfest betreiben durfte, sei sein ganzer Stolz. „Die lässt auch mein Herz höher schlagen.“ Vor allem sei die Begeisterung der Kinder grenzenlos, wenn sie davor stehen, manche noch mit dem Schnuller im Mund, und in der Schlange warten, um dann endlich die Maus bis nach oben mit dem Hammer zu bringen, wo die Katze schon auf sie wartet.

Besonders freut sich der Toni über die Kreativität seiner Kinder, wie er sie nennt. Wenn er ihnen ein Fläschchen gefüllt mit farbigem Sand als Preis überreicht, bringen sie es ihm mitunter umgestaltet zum kleinen Kunstwerk zurück, erzählt er gerührt. „Die zeige ich oft und gerne her und bewundere sie immer wieder daheim.“ Die Fläschchen befüllt er selbst, wobei er die Farben akribisch mit einem Kaffeelöffel trennend voneinander einfüllt.

Auch wenn ihn Jugendliche und Erwachsene besuchen und ihm erzählen: „Bei dir hab ich schon als kleines Kind mal draufgeschlagen“, mache ihn dass sehr glücklich und stolz. „Andere in meinem Alter reden nur noch über Krankheiten. Ich hoffe indes, dass ich mit meinemHau den Lukas’ noch viele Jahre meiner Kundschaft viel Freude bereiten darf“, sagt der „Done“.