Unbekannter spricht in Moosen Bub (9) aus dem Auto an

Von Timo Aichele schließen

Eine unheimliche Begegnung hatte ein Bub (9) am Sonntag in Moosen. Ein Mann sprach ihn aus einem Auto an. Die Polizei bittet darum, ähnliche Vorfälle zu melden.

Moosen - Ein neunjähriger Bub ist am Sonntag kurz nach 18 auf der Hauptstraße in Moosen aus einem Fahrzeug von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann forderte den Jungen zum Mitfahren auf, berichtet die Polizei. Der Junge reagierte nicht, radelte weiter und kam wohlbehalten zu Hause an.

Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Audi gehandelt haben. Der Fahrer trug nach der Beschreibung des Kindes ein grünes T-Shirt und hatte kurze helle Haare, einen kurzen Bart, keine Brille und eine sportliche Figur.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Dorfen liegen keine Erkenntnisse über ähnliche Vorfälle im Dienstbereich vor. Sollte es aber zu weiteren Vorkommnissen dieser Art kommen, bittet die Polizei Dorfen um Hinweise unter Tel. (0 80 81) 93 05-0.