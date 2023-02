Verein „Kunst?“ in Taufkirchen eröffnet eigenes Tonstudio

Von: Johanna Furch

In Eigenregie entstanden ist das Tonstudio des Vereins „Kunst?“. Bei der Jahreshauptversammlung wurde spontan gejammt (v. l.): Kassenprüfer Michael Maurer, Beisitzer Sebastian Wolfrum, Schatzmeister Korbinian Wegmann und sein Stellvertreter Kilian Fleck, Vorsitzender Samuel Maurer, Schriftführer Thomas Feldmeier, Bürgermeister Stefan Haberl und stellvertretender Vorsitzender Geronimo Zimmermann. © Johanna Furch

Der Taufkirchener Verein „Kunst?“ kann auf sein erstes Jahr zurückblicken. Er hat sich bereits als feste Größe etabliert – neuerdings mit eigenem Tonstudio: „Jetzt sind wir nicht mehr zu laut.“

Taufkirchen – Verstärker provisorisch auf Bierbänken, Schallpaneele an Wänden und das Schlagzeug in der Ecke: Ganz fertig ist es noch nicht, aber das Tonstudio des Vereins „Kunst?“ aus Taufkirchen kann sich sehen lassen. Seit einigen Monaten richten die Mitglieder die Räume neben dem Jugendzentrum in Eigenregie ein.

„Jetzt können wir nicht mehr zu laut sein“, sagte Vorsitzender Dominik Faltlhauser in der Jahreshauptversammlung, als er über das erste Vereinsjahr Bilanz zog. Begonnen habe alles im November 2021, als 14 Mitglieder die Gründungsversammlung abgehalten haben. Bereits im März veranstaltete der Verein einen spanischen Abend. „Das war ein gelungener Einstand.“ Weiter ging es im Mai mit der Adlberger Nacht, in der die Künstler ein Kulturprogramm auf die Beine gestellt hatten.

Neben ersten Veranstaltungen war Hauptthema des Jahres die Gestaltung der Räumlichkeiten. „Der Proberaum hat Aufnahmequalität“, sagte Faltlhauser stolz. Als nächstes kümmere man sich um den multifunktionalen Kunstraum. Dieser sei „für alles, was zu dreckig und zu groß für daheim ist“.

Die Zahl der Mitglieder hat sich laut Schatzmeister Samuel Maurer seit der Gründung mehr als verdoppelt. Inzwischen 31 Künstler organisieren sich im Verein – „Tendenz steigend“. Bereits das erste Vereinsjahr endete laut seinem Kassenbericht mit einem Plus. Der Ausbau der Räume war der größte Ausgabeposten. Einnahmen kamen zu einem Viertel aus den Mitgliedsbeiträgen, ein weiteres Viertel brachten die Veranstaltungen ein. Der Rest setzte sich aus Spenden und Förderungen zusammen.

Bei den anschließenden Neuwahlen ergaben sich viele Veränderungen. Die beiden bisherigen Vorsitzenden Faltlhauser und Fabian Holzner stellten sich nicht zur Wiederwahl. Den Vorsitz übernimmt künftig Samuel Maurer, der damit seinen Posten als Schatzmeister freigibt. Ihm stellvertretend zur Seite steht Geronimo Zimmermann. Neuer Schatzmeister wurde Korbinian Wegmann, der zuletzt als Kassenprüfer fungiert hatte. Sein Stellvertreter bleibt Kilian Fleck. Auch Schriftführer Thomas Feldmeier wurde wiedergewählt. Beisitzer ist Sebastian Wolfrum, und die Kasse prüft künftig Michael Maurer.

„Ein großes Kompliment und meinen Respekt“, sprach Bürgermeister Stefan Haberl dem Verein aus. „Mit eurer Gründung hat ein neues Zeitalter der Kunst in Taufkirchen begonnen.“ Er freute sich über die Vielfältigkeit, mit der die unterschiedlichsten Künstler ihre Leidenschaft ausleben. Er nannte den Verein „eine große Bereicherung“.

Der neue Vorsitzende Maurer gab einen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr. Erste Ideen für Veranstaltungen gebe es bereits, der Vorstand sei außerdem offen für Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder. „Wir wollen unseren Mitgliedern etwas bieten, jetzt wo unsere Grundlagen stehen und es Räumlichkeiten gibt.“

Für den Vereinschef besonders wichtig: „Wir wollen, dass jede Kunst ihren Platz bei uns findet.“ Der Verein richte sich an alle, „die sich künstlerisch austoben wollen“, betonte er. Ob schreiben, malen oder musizieren – die Mitglieder können sich austauschen, gemeinsam Arbeiten und danach im Tonstudio jammen Diese Möglichkeit nahmen einige Mitglieder gleich nach der Jahreshauptversammlung wahr, setzten sich hinter das Schlagzeug oder schnallten sich den Bass um und spielten ein paar Takte zusammen.