Taufkirchen verhandelt mit Hausarzt

Von: Birgit Lang

Um die Schulwegsicherheit sorgte sich in der Wambacher Bürgerversammlung Josef Ellinger (M.). © Birgit Lang

An der Gutswiese ist ein Neubau geplant. Konkrete Gespräche laufen bereits.

Wambach – Keine wirklich großen Probleme plagen die Wambacher. In der Bürgerversammlung im Gasthaus Kronseder gab es dennoch einige Fragen. Katrin Bergmeier aus Krottenthal brachte einmal mehr das Thema Schulbus aufs Tapet. Die Kinder aus Wambach seien von 7 bis 14 Uhr nachmittags unterwegs, also eine Stunde auf dem Schulweg, obwohl Taufkirchen nur gute sieben Kilometer, also keine zehn Minuten mit dem Auto, entfernt liege.

„Es bürgert sich ein, dass die Hälfte mit dem Privatauto von der Schule abgeholt wird.“ Mit Nachhaltigkeit und Energiesparen habe das nichts zu tun. „Es ist eine alte Frage, die immer wieder vorgebracht wurde, aber es hat sich nie was geändert“, wusste sie. Auch, dass es von der Logistik her schwierig sei, „aber vielleicht könnten die Wambacher Kinder ja mit dem Frühbus fahren, oder man könnte ein Rotationssystem einführen, also alle fünf Jahre mit den Hohenpoldingern durchwechseln, dass die Wambacher nicht weiterhin zuerst geholt und als Letzte nach Hause gebracht werden“, schlug sie vor.

Es handle sich um eine „extrem gewachsene Geschichte“, erklärte Geschäftsleiter Martin Bauer, der seit Kurzem auch in Wambach wohnt – mit drei grundschulpflichtigen Töchtern. Er habe erst kürzlich mit dem Busunternehmen Gespräche geführt. „Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden, aber die gestaltet sich schwierig“, sagte er. Ziel sei es, dass jeder Schüler innerhalb einer Stunde nach Schulende daheim ist.

Auch Hans Ellinger beschäftigten die Schulkinder. Als die Siedlung ausgewiesen wurde, sei von einem Gehweg die Rede gewesen, der aber nie gebaut worden sei. Viele Kinder würden nun auf der Hauptstraße zum Bus gehen. „Das ist gefährlich“, betonte er und schlug vor, der bessere Weg sei der beim Loipführer.

Die Ausweisung von Baugebieten interessierte die Anwesenden ebenfalls. Josef Stummer aus Geislbach fragte, ob eine größere Siedlung in Taufkirchen geplant sei. Und Norbert Hierl aus Bach wollte wissen, wie es aktuell um ein bestimmtes Grundstück in Geislbach stehe. Hier seien es mittlerweile wohl mehr, dafür kleinere Parzellen geworden als ursprünglich geplant. An beidem sei die Gemeinde dran, erklärte Bürgermeister Stefan Haberl: „Wir führen Gespräche und stellen Gelder für den Grunderwerb bereit.“ Es sei ein „riesengroßes Thema“, man sei um baldigen Erfolg in den nächsten zwei, drei Jahren bemüht. Das Projekt in Geislbach ruhe indes. Das Bauamt frage aber immer wieder nach, insbesondere auch, weil von Geislbacher Seite Interesse an Baugrund bestehe.

Hans Algasinger interessierte es, wie es mit der künftigen Hausarztsituation in Taufkirchen aussehe. Haberl erklärte, es gebe einen konkreten Interessenten für die geplante Praxis an der Gutswiese. Momentan sei man in der Planung, 2023/24 werde gebaut. „Wir führen konkrete Gespräche“, versicherte er. Darin gehe es etwa auch um die Frage der Miete.

Bergmeier wollte zudem wissen, was es mit einem gemeindlichen Schreiben auf sich habe. Darin sei ihre Familie um Auskünfte zur eigenen Kleinkläranlage aufgefordert worden. Hier musste Haberl passen, will sich aber informieren.

Sepp Bauer aus Höck interessierte, wann die Bankette gemäht werden. An manchen Stellen sei es gefährlich, aktuell auch wegen des Wildwechsels, meinte er. Bauhofchef Gerhard Patermann antwortete: „Seit Mai wird turnusmäßig gemäht.“