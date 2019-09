Ein schwarzer Audi A6 Avant wurde laut Angaben der Polizei am vergangenen Freitag in der Zeit von 11 bis 21.20 Uhr in der Vöttinger Straße 12 an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher ist unbekannt. Die Polizei Dorfen bittet um Hinweise unter Tel. (0 80 81) 9 30 50.