Riesenmenge an Sachspenden: DLRG überwältigt von Taufkirchner Hilfsbereitschaft

Von: Birgit Lang

Fleißig bei der Arbeit: Organisator Fabian Kobeck (l.) und seine jugendlichen Helfer hatten dank der großen Hilfsbereitschaft der Bürger beim Sortieren einiges zu tun. © LANG

Dutzende Bürger haben beim alten Feuerwehrhaus Schachteln und Säcke mit Hilfsgütern für Flüchtlinge aus der Ukraine abgegeben.

Taufkirchen - Bereits um 8 Uhr stand der Hof vor dem alten Feuerwehrhaus in Taufkirchen voll mit Autos und Leuten, die mit Säcken und Schachteln bepackt vor den Toren der DLRG-Garage standen. Der Aufruf der Rettungskräfte „Spenden für die Ukraine“ stieß auf offene Ohren und Herzen.

Und das nicht nur bei den Taufkirchenern, sondern auch bei den Nachbarn aus den Gemeinden Buchbach und Velden. So türmten sich vor dem Haus und schnell auch in der Halle die Hilfsgüter. Wie im Taubenschalk ging es zu. Es war ein Kommen und Gehen, ein Schleppen und Hieven, ein Säcke- und Kartonöffnen und Waren Sortierten.

Hilfsaktion für die Ukraine: Jugend hilft fleißig mit und gestaltet Flyer

Ausbilder Fabian Kobeck wollte eigentlich die Bestände aus der letzten Altkleidersammlung aussortieren und gutes Material für die Menschen in der Ukraine nach Erding weiterschicken. Schnell sei die Jugend miteingestiegen, habe Flyer gestaltet und verteilt und vorgeschlagen auch Fremdspenden anzunehmen. So sei aus der Idee eine viel größere Aktion entstanden, sagt der 32-jährige Organisator.

Gut die Hälfte der insgesamt 20 Jugendlichen im Verein, alle mindestens 14 Jahre alt, war am Donnerstagvormittag neben sechs Erwachsenen zum Helfen gekommen. Alle, die Lust, Zeit und schon bei den Altkleider- und Altpapiersammlungen mitgemacht hatten. „Leute auf die man sich verlassen kann, dass mehr gearbeitet als Spaß gemacht wird“, betont Realschullehrer Kobeck.

Hilfsaktion für die Ukraine: Ganze Kartons voller Damenbinden gespendet

Eine von ihnen war Juliana Ondera aus Schwindegg. Die 17-jährige Gymnasiastin erklärte: „Es liegt mir sehr am Herzen Menschen in Not oder in kleinen Dingen zu helfen.“ Ganz fasziniert war sie von der großartigen Hilfsbereitschaft der Menschen, die teilweise ganze Kartons mit Damenbinden für die Flüchtlinge gekauft hätten.

Anberaumt waren zwei Stunden für die Anlieferungszeit. „Wir kennen die Taufkirchener ja“, schmunzelt er. Man wisse wie eifrig sie sind und habe extra ein Zweistundenfenster angesetzt, weil man ja noch zwei, drei Stunden zum Nachsortieren benötige. Hilfsgüter werden aber noch bis Freitagabend am DLRG-Teststand bei der Vitalis-Apotheke angenommen.

Sammelaktion für Ukraine über 20 Kubikmeter Spendenmaterial

Ganz begeistert war er von den „qualitativ wertigen Waren im guten Zustand“, die abgeliefert wurden. „Lob an die Taufkirchener:“ Am Donnerstag wurden vor allem Damen- und Kinderkleidung gespendet. Aber auch ein Berg Pampers, viele Schlafsäcke und Decken, Trainingsklamotten, Schuhe oder Baby- und Konservennahrungen wurden abgegeben. Bis 10 Uhr waren es schon geschätzte zehn Kubik – am Ende der Sammlung 22.

Hinzu kommt die Ware aus drei Containern, die am Edeka beim Seniorenheim, in Moosen am Dorfplatz und beim alten Feuerwehrhaus stehen. Nicht zu unterschätzen sei auch die Zeit, die Kobeck und Steve Kraft in den Vortagen am Telefon hingen. „An einem normalen Arbeitstag wäre das nicht machbar“, so beide. Sehr gefragt sind momentan auch die hilfsbereiten Taufkirchener Spediteure Klaus Lechner und Anton „Burli“ Fürmetz. Dieses Mal stellte Fürmetz dem Verein auf Anfrage spontan einen Möbelanhänger zum Verladen der Ware auf den Hof. Am Samstag bringt er noch eine Zugmaschine vorbei, um alles zu Pater Pauls Hilfskonvoi zum Pfarrheim beiziehungsweise zum Erdinger Fliegerhorst zu bringen.

