Wegen Hygienemaßnahmen nur kalt möglich: Gemüsesuppe im Glas für guten Zweck

Von: Fabian Holzner

Brav den Suppenteller leer essen (v. l.): Sosa Balderanou (Gemeinderätin), Iris Obermaier, Renate Berk (beide Mano Amiga) und Petra Müller (Sparkasse). © Fabian Holzner

Der Arbeitskreis Mano Amiga sammelt bei den beiden Gottesdiensten in Taufkirchen mit „Suppe to go“ Spenden.

Taufkirchen – Bekanntermaßen wird ja nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die Gemüsesuppe beim Fastenessen des Arbeitskreises Mano Amiga war bis vor der Pandemie trotzdem immer ausreichend temperiert und sorgte vor allem für soziale Wärme. Schließlich ging es dabei ums Zusammenkommen und um Spenden für wohltätige Zwecke.

Diesmal gibt es die Suppe kalt und zum Mitnehmen, in Gläser abgefüllt. Nur so kann die Spendenaktion aufrecht erhalten bleiben. Bei „Suppe to go“, unterstützt von der Sparkasse Erding-Dorfen, werden 150 Zwei-Portionen-Gläser nach den Gottesdiensten am Samstag und Sonntag, 9./10. April, gegen Spenden ab 6,50 Euro angeboten.

Kalte Suppe im Glas: Darum kann die Suppe nicht wie bisher ausgeschenkt werden

Hintergrund sind Hygienerichtlinien, die die Zubereitung der Biosuppe in einer Gastroküche verlangen. Vermittelt von Gemeinderätin Sosa Balderanou, gewann man als Unterstützer die Sparkasse, die mit 750 Euro das Höhenberger Biogemüse und das Kochen durch Martina Deliano vom Hofkirchener Bürgerhaus übernimmt. „Nur so ist die Aktion überhaupt möglich. Der Erlös wird zu einem Teil an den Wartenberger Verein ,Schritt für Schritt‘ übergeben, der das Geld weiter nach Indien leitet. Einen weiterer Teil erhält der Seniorenkreis der Pfarrgemeinde“, erklärt Iris Obermaier von Mano Amiga.

In Zeiten der Pandemie brauchen sehr viele Eine-Welt-Projekte ebenso wie die Senioren in Taufkirchen noch mehr Unterstützung als sonst, sagte Sabine Christofori, Leiterin von Mano Amiga. Mit der „Suppe to go“ können sich die Bürger daran beteiligen und kommen gleichzeitig in den Genuss einer Karotten-Sellerie-Kartoffelsuppe. Zudem gibt es als ideale Ergänzung für das Fastenessen frische Schuxn, von zwei Mitgliedern des Pfarrgemeinderats gebacken. Der traditionelle Rahmen, bei dem man in der Vergangenheit im Pfarrheim zu Suppe, Quinoa-Pfanne, selbst gemachtem Kuchen und Kaffee zusammenkam, entfällt also.

