„Geile Bude mit sauguadem Essen“: Vorfreude auf Volksfest Taufkirchen mit Pajo‘s Almbar

Von: Birgit Lang

In Vorfreude auf das Volksfest: (v. l.): Bürgermeister Stefan Haberl, Volksfest-Chefin Hildegard Holzinger, Almhütte-Wirtin Magdalena Sinseder, Festwirt Anton Müller, Volksfestreferent Martin Unterreitmeier, Brauereivorstandsvorsitzender Vale Vorbuchner, Georg Wins von der Drehbar, die Almhütten-Wirte Johannes Thaler und Patrick Dulic sowie Drehbar-Inhaber Christian Heigl. © Birgit Lang

Bei der Organisation des Volksfests Taufkirchen geht es in den Endspurt. Ein Highlight wird Pajo’s Almbar mit Platz für 300 Leute.

Taufkirchen – In 13 Tagen ist startet das 61. Taufkirchener Volksfest nach einem Jahr Pause wieder mit dem legendären Bermuda-Dreieck. Die Stimmung unter den Volksfestmachern war beim Pressegespräch bestens, statt Nervosität steigt die Vorfreude auf das Volksfest vom 7. bis 16. Juli. Der Bauhof hat die Festhalle fast komplett hergerichtet. „Der Himmel hängt schon“, erklärte Mitarbeiter Stefan Strohhofer. Pressesprecherin Renate Bauer hatte einen Schwung des neuen Volksfestmagazins „Hawedere“ mitgebracht. Darin stehe alles, was der Voike-Fan wissen muss.

Die Stadlbauer um Günter Körbl aus Jettenstetten sind auch bei 35 Grad Hitze voll am Werkeln, um die Almhütte aufzustellen, das größte Novum heuer. 25 auf zehn Meter wird sie groß mit einem Biergarten, ebenso lang und zwei Meter breit, erklärte er. 200 Gäste haben drinnen, 80 draußen Platz. Alle Balken und Schindeln seien handgeschlagen.

„Urig“ werde es in „Pajo’s Almhütte“. Betreiber sind die Teams von Pajo’s Zapfbar und dem Irrgarten Schwindkirchen. Sie haben sich richtig viel einfallen lassen. Magdalena Sinseder ist in der „geilen Bude“ für das „sauguade Essen“ zuständig: „Zrupfte Sau Burger“, „Schupfnudeln Veggie“ oder „Stinknormale Pommes“ stehen auf der Speisekarte.

Verkauft wird das Essen in der Hütte bis 21.30 Uhr, übers Verkaufsfenster bis 22 Uhr. Spaß sollen auch alle Getränke bringen, die in Drei-Liter- Karaffen, aber auch in Gläsern ausgeschenkt werden, und natürlich das abwechslungsreiche Programm. Jeden Tag gibt es Live-Musik, ab 24 Uhr aus der Dose mit DJ-Playlist sowie Specials wie Comedy-Night, Stadlsingen oder Theaterstückerl. „Wir wollen die Leute schon ab 18 Uhr zu uns hereinziehen“, sagt Patrick Dulic. Unter der Woche sei bis 1.30 Uhr geöffnet, freitags bis sonntags bis 2.30 Uhr.

Am Seniorennachmittag gibts ab 14 Uhr Schuxen und Apfelstrudel. Begeistert von den Ideen ist der neue Festwirt Toni Müller aus Wartenberg. „Ich finde euer Programm super.“ Sein Bruder Christian ist Küchenchef. Auch hier gibt es frischen Wind und Veggie-Gerichte, geblieben ist der Mittagstisch. Das Team sei nach Volksfesten in Geisenhausen, Wartenberg und Isen gut eingespielt. Auch beim Seniorentag soll es keine Engpässe bei der Giggerlausgabe geben, erklärte Anton Müller.

Das Taufkirchener Festbier werde in Isen von jedem gelobt, die Mass kostet 9,60 Euro. Das Programm orientiert sich an den Vorjahren, neue Bands sind VoiGams oder Wurdara Pistols und zum Ausklang wird eine Aftershow-Party gefeiert.

Auch Christian Heigl öffnet seine „Drehbar“ ab 18 Uhr, ab 21 Uhr soll es dort wieder rund gehen. 150 Leute haben hier Platz, 60 in seinem Biergarten und 2000 am Bermuda-Dreieck, meint der Erdinger. Die neue Volksfest-Chefin Hildegard Holzinger hat alles im Griff. Fünf Buslinien gebe es heuer wieder für zwei Euro Fahrt im Gemeindegebiet, drei Euro in die Nachbargemeinde. Lose und Rabatte für Schausteller und Imbissbuden finden sich im „Hawedere“. Neu darin ist auch eine praktische Übersicht über die Programme der Gemeinde und der Wirte. Man erwarte bis zu 60 000 Besucher, prognostizierte Haberl.

Zum Volksfest-Warm-up steigt die zweite Eva Luginger Schlagernacht am Donnerstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr.