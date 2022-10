Über 77 000 Badegäste im Waldbad Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Noch alle Hände voll zu tun haben (v. l.) Bademeister Max Greilmeier, Kassenkraft Thomas Hennel, Bademeister Thomas Pupp und Ralf Alscher beim Aufräumen nach der Saison. Sie müssen etwa Eisdruckploster am Beckenrand befestigen oder Beckeneinstiege und Liegen einmotten, um das Waldbad in den Winterschlaf zu schicken. © Birgit Lang

Zweimal Schmutz im Becken: Sperrungen nach Starkregen haben im Waldbad Taufkirchen heuer die Besucherzahl gedrückt.

Taufkirchen – 77 451 Badegäste haben in dieser Saison das Taufkirchener Waldbad besucht. Insgesamt waren es heuer 157 Öffnungstage. „Alles ab 75 000 aufwärts ist ein schöner Sommer“, sagt Bademeister Ralf Alscher. Rekord-Badetag war am 19. Juni mit 3213 Besuchern.

An diesem Sonntag im Juni war zugleich Kreiskaderschwimmen. Rund 50 Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren vom oberbayerischen Schwimmkreisverband 6 nahmen an dem Förderwochenende teil. Sie kamen von Lohhof, Moosburg bis Freising nach Taufkirchen. Diese Veranstaltung finde einmal im Jahr im Waldbad statt, so Alscher.

Sein absolutes Spitzenergebnis erzielte er im Hitzesommer 2003, in dem 125 000 Besucher ins Taufkirchener Freibad strömten, verriet er. Heuer wäre die 80 000er-Marke bestimmt geknackt worden, hätte es wegen Starkregens nicht ein Problem gegeben.

Zweimal spülten starke Gewitter Dreck ins Nichtschwimmerbecken, das deshalb für eine Woche gesperrt werden musste, um die Verunreinigung zu beseitigen. „Wir haben mit Beckensaugern gesaugt, was das Zeug hielt, haben Filter gespült, eine Hoch-Chlorung durchgeführt, um eine hohe Desinfektionskapazität zu erreichen – das ganze Programm.“ Auch Mitarbeiter des Erdinger Gesundheitsamtes seien immer wieder vorbeigekommen.

„Das ist höhere Gewalt, da kannst nichts machen. Bei solchen Wassermassen in kurzer Zeit dürfen wir froh sein, dass das nicht öfter vorkommt“, so der Bademeister. Weil das Nichtschwimmerbecken eine Woche geschlossen war, habe Bürgermeister Stefan Haberl entschieden, für eine Woche keinen Eintritt zu kassieren.

Sehr gut angekommen und angenommen wurden auch das neue Spielgerät für Kinder und der Fitness-Parcours am ehemaligen Standort der Minigolfanlage.

Synergieeffekte könne man mit dem Kletterturm feststellen, hier laufe der Eintritt auch über das Waldbad. Das Klettern kann mit einem Badbesuch verbunden werden. Wie viele Besucher das sind, kann er nicht beziffern.

Auch ist unbekannt, wie viele Menschen das Taufkirchener Freibad mit dem kostenlosen Gemeindebus ansteuern. Aber der Bus halte fast immer. Auch die bis dato kostenlose E-Tanksäule im Eingangsbereich sei immer gut frequentiert gewesen, ein Service für die Badegäste.

Gröbere körperliche Verletzungen habe es in dieser Badesaison keine gegeben, ist Alscher froh. Nur an einem Tag seien gehäuft Wespenstiche aufgetreten, an die 20 Badegäste seien betroffen gewesen. Sonst seien es deutlich weniger gewesen.

Waldbad-Referentin Anneliese Mayer dankte auch den Mitgliedern der Taufkirchener DLRG, die wieder Dienst am Beckenrand geschoben und dafür viele Stunden ehrenamtlich investiert hätten.