Waldbad startet mit Kameras fürs Schwimmerbecken in die Saison

Die Badesaison im Waldbad Taufkirchen beginnt am Samstag. Mit Neuanschaffungen für 43 000 Euro hält die Gemeinde die Einrichtung attraktiv.

Taufkirchen – Zapfige sieben Grad soll es am kommenden Samstag kalt sein. Hart gesottene Schwimmer wird das aber nicht davon abhalten, pünktlich um 9 Uhr am Eingang des Taufkirchener Waldbads zu stehen. Denn dann startet die Badesaison. Die Eintrittspreise wurden erstmals seit 2009 erhöht, aber auch Neuanschaffungen in Höhe von 43 000 Euro getätigt, berichteten die Verantwortlichen im Pressegespräch. Außerdem wird das Waldbad heuer 55 Jahre alt, ein Grund zu feiern.

„Das Wasser ist schon schön blau und alles top vorbereitet“, freute sich Bürgermeister Stefan Haberl. Dafür dankte er Bademeister Ralf Alscher und seinem Team, ebenso der DLRG für den ehrenamtlichen Wachdienst.

Mit 77 451 Gästen sei das Freibad in der vergangenen Saison gut besucht gewesen. Dadurch wurde nach den beiden Coronajahren mit knapp 156 000 Euro wieder ein gutes Ergebnis erzielt, so Haberl. Besucherstärkster Tag sei der 19. Juni mit 3213 Gästen und einer Tageseinnahme von etwas mehr als 7600 Euro gewesen. Auch der Weihnachts- und Ostervorverkauf für die Saisonkarten 2023 sei sehr gut gelaufen, knapp 60 000 Euro wurden hier eingenommen.

Wie schon in den Vorjahren wird nun zum Saisonstart vorerst nur das Nicht-Schwimmerbecken geöffnet, mit einer geplanten Wassertemperatur von 25 Grad aufwärts. Das Schwimmerbecken werde schon eingelassen und je nach Witterung aufgeheizt, so Alscher. Das Kinderbecken sei in 20 Minuten gefüllt und mit Energie aus dem Fernwärmenetz in 30 Minuten aufgeheizt.

Für die Badegäste wurden Sonnenschirme und Sonnensegel an den Schwimmbecken installiert, weitere zehn Holzliegen, ein neues Sprungbrett und fast 40 Radständer für E-Bikes angeschafft. All dies könne kostenlos genutzt werden, betonte der Bademeister.

Um den Betrieb zu optimieren, wurden Fliesen in beiden Becken erneuert, eine Saug-Reinigungsmaschine und ein Kamerasystem fürs Schwimmerbecken gekauft – „weil sich dort die Sonne auf dem Wasser spiegelt und die Aufsichtskräfte vom Eingangsgebäude aus besser erkennen können, wenn Gefahr in Verzug ist“, erläuterte Alscher.

Für die ehrenamtlichen Rettungskräfte der DLRG wurde eine Plattform errichtet, auf der sie erhöht ihren Dienst leisten können, berichtete Geschäftsleiter Martin Bauer. Eine digitale Anzeige am Eingang soll bald auf Wassertemperatur, Beckensperrungen, Veranstaltungen oder anderes hinweisen, damit die Badegäste immer gut informiert sind.

Zur Sicherheit der Kinder sollen Piktogramme beitragen, die auf der Fahrbahn angebracht wurden, damit die Autofahrer vor dem Bad langsamer vorbeifahren, erklärte Waldbadreferentin Anneliese Mayer noch.

Strahlend stellte sie das Festprogramm vor. Gefeiert werde drei Tage lang. Am Freitag, 21. Juli, wird erstmals von 21 bis 7 Uhr ein 10-Stunden-Nachtschwimmen angeboten. Bei diesem Gruppenwettbewerb können Vereine, Familien oder Einzelschwimmer teilnehmen. Wer die meisten Kilometer schwimmt, hat gewonnen.

Am Sonntag, 22. Juli, ist regulärer Badebetrieb bei kostenlosem Eintritt und jede Menge Programm geboten: Gaudi-Triathlon, Beachvolleyballturnier des TSV, Fitness-Parcours, Show-Wasserrettung durch die DLRG, Synchronschwimmen und der TCT lädt zum Tennisturnier „Energiecup“. Je nach Baufortschritt könne man vielleicht auch schon eine Route an der neuen Boulderwand einplanen. Am Sonntag, 23. Juli, finden ein Beachvolleyball-Gaudi-Turnier und ein gemütlicher Ausklang statt.

Eintrittspreise:

Tageskarte: 6 bis 16 Jahre 2,50 Euro, über 16 Jahre 5 Euro (bisher 4,50 Euro); Familienkarte: 9 Euro (8,50 Euro); Saisonkarte: Erwachsene 82 Euro (75 Euro), Familien 147 Euro (140 Euro).

Weitere Infos: www.waldbad-taufkirchen.de