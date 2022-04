Waldbad startet in Badesaison

Von: Birgit Lang

Das neue Klettergerüst schon einmal ausprobiert haben (v.l.) Fachangestellter für Badebetriebe Tom Pupp, Bademeister Ralf Alscher, die Waldbadreferentinnen Barbara Leiner und Anneliese Mayer, Bürgermeister Stefan Haberl sowie Geschäftsführer und kaufmännischer Betriebsleiter Martin Bauer. © Birgit Lang

Das Taufkirchener Waldbad öffnet am Samstag. Ein Kinderspielgerät und ein Fitnessparcours sind neu. Die Preise und Öffnungszeiten bleiben in der kommenden Saison wie gehabt.

Taufkirchen – „Teilweise bewölkt, teilweise sonnig, um die 15 Grad“ lauten die Wetterprognosen für kommenden Sonntag. Den großen Run wird es also zur Saisoneröffnung am 30. April, um 9 Uhr im Taufkirchener Waldbad wohl nicht geben. Am selben Tag wird das neue Kinder-Spielgerät auf dem Waldbad-Gelände seiner Bestimmung übergeben.

Die Verwaltung und das Waldbadpersonal haben ihre Hausaufgaben gemacht, um den Badegästen in den kommenden Monaten einen Aufenthalt mit viel Abwechslung zu bieten. Dafür dankte ihnen Bürgermeister Stefan Haberl bei einem Pressegespräch im Freibad. Erleichtert zeigte er sich, dass es keine Corona-Auflagen mehr zu befolgen gebe. Denn damit entfallen die aufwendigen Eintritts- und Hygieneregeln aus dem vergangenen Jahr.

Neben den jährlich nötigen Ausbesserungsarbeiten – dieses Mal musste unter anderem am Schwimmerbecken saniert werden – wurde einiges Neues bei dem Treffen mit Geschäftsführer Martin Bauer, den Waldbadreferentinnen Anneliese Mayer und Barbara Leiner, Bademeister Ralf Alscher und dem Fachangestellten für Bäderbetriebe Tom Pupp vorgestellt.

Schon von weitem sichtbar ist das Gemeindelogo, das am neu gestrichenen 5-Meter-Sprungturm prangt und über das sich Mayer besonders freute. Ihre Kollegin Leiner verwies auf das neue Spielgerät für Kinder in der Nähe des Beach-Volleyballplatzes, das pünktlich zum Saisonstart von den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes aufgestellt wurde. Auch einen Fitness-Parcours wird es künftig geben. Er wird neben der Minigolfanlage installiert.

Zudem wurden 17 neue Holzliegen angeschafft, die neben den vorhandenen entlang der drei Becken aufgestellt werden sollen. Die Wassertemperaturen bleiben gleich warm wie immer, auch wenn oft Gegenteiliges behauptet wird, dank Fernwärme-Nebenprodukt der Gemeindewerke.

Nach der Eröffnung am Samstag wird vorerst nur das 25 Grad warme Nicht-Schwimmerbecken geöffnet sein. Das Schwimmer- und das Planschbecken sollen dann in den nächsten Tagen folgen, sobald es das Wetter erlaubt. Die warmen Duschen sind für die ersten hart gesottenen Schwimmer ebenfalls geöffnet.

Der Kiosk bleibt auch in dieser Saison in bewährten Händen. Ebenfalls nichts geändert hat sich bei den Eintrittspreisen. Geöffnet hat das Waldbad täglich von 9 bis 20 Uhr.

Haberl betonte bei dem Pressegespräch noch, dass er das Lehrschwimmbecken nicht ganz aus den Augen verlieren wolle. „Auch, wenn wir es uns aktuell nicht leisten können, wird es auf unserer Wunsch-Agenda bleiben“. Er bedankte sich abschließend ganz besonders beim DLRG-Team für den Wachdienst und die Schwimmkurse, bei Martin Bauer, der als kaufmännischer Betriebsleiter für das Waldbad verantwortlich ist, sowie den drei Vollzeit- und elf Teilzeitkräften, die alles „blitzblank geputzt haben“ und bei Vollbetrieb im Freibad beschäftigt sind.

Infos unter www.taufkirchen.de und www.waldbad-taufkirchen.de.

