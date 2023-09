Wechsel im Mehrgenerationenhaus Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Teilen

Verlassen Taufkirchen (v.l.): Katharina Gaigl und Claudia Buchberger. © Redaktion

Claudia Buchberger und Katharina Gaigl verlassen das Mehrgenerationenhaus Taufkirchen. Nachfolgerinnen für die Leiterinnen sind schon gefunden.

Taufkirchen – Beide Leiterinnen des Mehrgenerationenhauses Taufkirchen haben gekündigt. Sie wollen sich neu orientieren, sagt Alexandra Myhsok. Nachfolgerinnen seien aber schon gefunden, so die Kreisgeschäftsführerin der Caritas Erding. Claudia Buchberger wechselte nach fünf Jahren als Leiterin des von der Caritas geführten Hauses zum 1. September zur Personalentwicklung der Caritas-Zentrale in München. Sie hatte zwischenzeitlich eine viermonatige Auszeit genommen. Ihre Stellvertreterin Katharina Gaigl, die als Projektleiterin begann, verlässt das MGH Ende September nach elf Jahren, um in der Hospizarbeit bei der Caritas München neue Aufgabenfelder zu finden.

„Sie war die Mama des Hauses“, lobt Myhsok die bisherige Leiterin. Sie habe die Mitarbeiter sehr gut begleitet und vertrauensvolle Kontakte mit der Schule und Gemeinde gepflegt. Gaigl habe in Taufkirchen Mehrgenerationen-Projekte aufgebaut und das Haus bundes- und landesweit bekannt gemacht, lobt Myhsok. Auch Preise für Demenzprojekte und für das Forum Inklusion habe man erhalten. „Die Gemeinde will, dass es unbedingt fortgesetzt wird“, betont die Geschäftsführerin, die selber von Oktober 2015 bis Oktober 2017 die Taufkirchener Einrichtung leitete.

Die neue Leiterin wird Claudia Wegmann sein, Erzieherin mit Leitungserfahrung aus Taufkirchen, und Diplom-Kauffrau Cornelia Kraft aus Erding wird ihre Stellvertreterin. Die 49-jährige Taufkirchenerin „hatte mehrere Jahre die Leitung einer großen Einrichtung für Menschen mit Behinderung in München und ist derzeit noch bei In Via Erding als pädagogische Beraterin tätig“, berichtet Myhsok. Sie starte zum 1. Oktober.

Die studierte Betriebswirtin Kraft sei bisher bei der Caritas in der Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung tätig gewesen und hat ihre Arbeit in Taufkirchen schon aufgenommen. Die 53-Jährige besitzt zudem Leitungserfahrung im Business-Bereich. Wegmann arbeite 32 Stunden, Kraft 20 Stunden im MGH. Jede habe zwei Kinder.

„Die beiden Neuen werden sich die Aufgabe teilen“, so Myhsok. „Ich freue mich sehr über die ideale Nachbesetzung des Leitungsteams mit der jeweiligen pädagogischen und betriebswirtschaftlichen Vorbildung.“ Geplant sei zudem, dass noch eine dritte Frau in die Führung miteinsteigen werde, da die Projekte und Angebote gerade auch im Mehrgenerationenbereich so fortgesetzt werden sollen. Die offizielle Einführung und die Verabschiedung der Vorgängerinnen finde am 20. Oktober um 10 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt.

Die Einrichtung wurde 2005 als Kinder- und Jugendhaus an Stelle des alten Pfarrzentrums errichtet. Es war das erste Mehrgenerationenhaus des Landkreises und ist heute ein offenes und inklusives Haus, das räumlich an die Mittelschule angegliedert ist. Täglich kommen hier rund 350 Kinder in Kindergarten, Hort und zur Schülerbetreuung her. In der hauseigenen Küche wird fast täglich frisch gekocht, einmal die Woche auch nach Anmeldung für Senioren.