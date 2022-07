Volksfest-Bier schmeckt plötzlich komisch: Viele lassen Mass zurückgehen - Brauer erklärt Hintergrund

Von: Birgit Lang

Bedrückt war gestern die Stimmung beim Vorstandsvorsitzenden der Brauereigenossenschaft, Valentin Vorbuchner (l.), und Braumeister Tom Drechsel. © Birgit Lang

Ungewöhnliche Szenen spielten sich am Freitag beim Taufkirchener Volksfest ab. Das Bier schmeckte den Besuchern nicht. Tatsächlich lief da etwas schief. Hier erklärt sich der Braumeister.

Taufkirchen – Ein Prosit, ein erster Schluck und dann fragende Blicke. Das war bei vielen Besuchern die erste Reaktion, als sie am Freitag und Samstag beim Taufkirchener Volksfest ihre erste Maß Festbier kosteten. Sofort war ihnen klar: Das schmeckt doch irgendwie anders als gewohnt. Der Genuss, die würzig-herbe Note, fehlte, dafür gab es einen „komischen Beigeschmack“.

Auf Volksfest im Landkreis München: Bier hat plötzlich „komischen Beigeschmack“

Postwendend ging es mit den Spekulationen los. Manche ließen die Maß gleich zurückgehen, die meisten tranken sie aus und bestellten nach. Eigentlich ist es ja das größte Kompliment für den Braumeister, wenn Bierfans sein Gebräu auf den ersten Schluck erkennen. Doch in diesem Fall sorgte es für Ärger und Enttäuschung auf beiden Seiten.

Braumeister Tom Drechsel, der für die Geschmacksveränderung verantwortlich ist, erklärt: „Beim Verarbeiten des Bieres in den Lagertanks hat es einen technischen Fehler gegeben, der für eine Geschmacksverfälschung gesorgt hat. Das tut mir leid.“ Er wisse, wo der Fehler sei, Details möchte er nicht nennen. „Ich war der Meinung, dass es in Ordnung ist. Ich dachte nicht, dass es Probleme gibt“, gesteht er.

Das Festbier sei weder ausgegangen noch ein anderes Bier ausgeschenkt worden, wie bei den Gästen gemutmaßt wurde, beteuert er. „Auch panschen tun wir nicht. Wir versuchen, das Bestmögliche in unseren Tanks zu verarbeiten. Das hat nicht geklappt.“ Er erörtert weiter, dass er 15 bis 20 Tanks so verarbeite, dass es annähernd ein gleiches Produkt gebe. Seit 23 Jahren sei er Braumeister der Guts- und Brauereigenossenschaft Taufkirchen, so etwas sei ihm noch nie passiert. „Wir hätten aber nicht auf die Schnelle reagieren können, sonst hätten wir es getan.“

Bier schmeckt auf Volksfest komisch: Brauereimeister klärt auf - „Panschen tun wir nicht“

Reklamationen vor Ort habe er aufgeklärt, mit den Bedienungen dann am Samstag gesprochen, dass es sich um einen handwerklichen Herstellungsfehler gehandelt habe, damit sie auf Fragen und Beschwerden der Gäste reagieren konnten. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es solche Kreise zieht“, gesteht Drechsel.

Doch das Taufkirchener Volksfest besuchen jährlich zwischen 50.000 und 60.000 Menschen. Weitere Konsequenzen gab es auch gleich vor Ort, denn am Samstag sei schon weniger ausgeschenkt worden. Nun müsse man sich mit dem Wirt einigen, wie man es abhandle, weil ihm „ein Stück weit Geschäft entgangen“ sei, so Drechsel.

Die ersten acht Tage, bis Freitag, sei alles in Ordnung gewesen, der Geschmack des Festbiers wie gewohnt und rund 340 Hektoliter davon ausgeschenkt worden. Der Vorstandsvorsitzende der Brauerei, Valentin Vorbuchner, meinte am Sonntagvormittag nur: „Es ist eine technische Sache. Ich misch mich beim Braumeister nicht ein.“

Taufkirchener Volksfest: Komischer Geschmack beim Festbier - „Sollte eigentlich nicht passieren“

Auch Festwirt Franz Jell machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Es ist aus unserer Sicht sehr traurig, dass hier in der Brauereri irgendwas schiefgegangen ist. Leider konnten wir nicht verhindern, dass dieses Bier bei uns in den Verkauf gegangen ist. Als wir den Mangel erkannt haben, war es zu spät. Für Sonntag haben wir eine frische Lieferung bekommen. Dieses Bier war aber wieder in Ordnung. So was sollte eigentlich nicht passieren.“

Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl lud am Sonntagvormittag sogar zum Krisengespräch mit allen Beteiligten, also Brauereivertretern, Festwirten und Volksfestreferent. Es sei offensichtlich gewesen, dass am Samstagabend weniger Bier ausgeschenkt wurde und sich die Halle ziemlich schnell geleert habe. Außerdem habe es viele Nachfragen wegen des Bieres gegeben, deshalb habe es auch eine offizielle Stellungnahme der Brauerei geben müssen, die gestern online ging. „Das gehört sauber kommuniziert. Das haben sie auch gemacht.“

Es „ist wirklich bitter, weil das Taufkirchener Festbier das Aushängeschild des Volksfestes ist“, bedauerte Haberl. Er glaube und hoffe, dass es keinen nachhaltigen Imageverlust geben werde. Am gestrigen Sonntag sei wieder ganz normales Volksfestbier ausgeschenkt worden. Ein bitterer Nachgeschmack bleibt bei der ganzen Geschichte dennoch.

