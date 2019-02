Taufkirchen wird zum Gaudi-Mekka

In Taufkirchen geht es am Sonntag rund. 1700 Teilnehmer sind beim Faschingsumzug gemeldet. Der Umzug wird ein riesiges Spektakel.

Taufkirchen – Wenn in Taufkirchen etwas gemacht wird, „dann gscheid“. So wie es sich in Bayern halt gehört. Darauf legt die Gemeinde auch großen Wert. Und das gilt selbstverständlich auch für die närrische Zeit. Am kommenden Sonntag veranstaltet die Kommune wieder einen großen Faschingsumzug. Über 50 Wägen und Fußgruppen mit gut 1700 Beteiligten sind dabei.

Als Faschingshochburg galt die Vilsgemeinde lange nicht. Doch das ändert sich. Alle fünf Jahre bewegt sich ein Gaudiwurm durch Taufkirchen, der seinesgleichen sucht. Heuer wird schon nach vier Jahren wieder gefeiert. Den Grund dafür kann sich jeder Faschingsbegeisterte selbst aussuchen. Zum einen steht ein eigenartiges Jubiläum an. Vor der Reaktivierung im Jahr 2000 fand 1969 – also genau vor 50 Jahren – für viele Jahrzehnte der letzte Faschingsumzug statt. Wem das nicht plausibel erscheint, für den gibt’s zwei andere Varianten. Zum einen können heuer die Schäffler dabei sein, die nur alle sieben Jahre tanzen. Zum anderen finden beim eigentlich turnusgemäßten Termin 2020 Kommunalwahlen statt. „Weil man die ernst nehmen sollte, wurde die Gaudi um ein Jahr vorverlegt“, versucht Pressesprecherin Renate Bauer eine Erklärung für die vorgezogenen Gaudi.

+ In den 50er-Jahren wurde der Fasching an der Vils groß gefeiert. Auf alle Fälle will man es an der Vils beim Faschingsumzug am Sonntag rund um die Ortsmitte richtig krachen lassen. Über 50 Fußgruppen und Wägen aus der Gemeinde und der Umgebung haben sich angemeldet. Den Schäfflern gebührt als Kulturpreisträger des Landkreises Erding die Ehre, den Zug in ihrer schmucken Tracht anzuführen. Begleitet werden sie wie immer von ihren Musikanten. Beim Zuspruch der Besucher kann sich so manche bekennende „Faschingshochburg“ eine Scheibe abschneiden. Geschätzte 8000 Zuschauer waren es beim letzten Umzug im Jahr 2015. Um 14 Uhr geht das närrische Treiben los. Aufstellung zum Umzug ist am Busbahnhof. Von dort aus bewegt sich der Gaudiwurm zur Landshuter Straße und über den Marktplatz zur Erdinger Straße. Beim Autohaus Hofstätter geht es wieder retour zum Rathausplatz, um über die Bräuhaus- und Veldener Straße am Hierlhof vorbei in die Ortsmitte zurückzukehren. Viele Vereine, Unternehmen wie Himolla oder die örtlichen Banken sowie private Gruppen sind wieder mit von der Partie. Auch Bürgermeister Franz Hofstetter, die Gemeinderäte und Rathausmitarbeiter mischen sich wieder als Gruppen kostümiert unters Volk. Natürlich wird beim Umzug auch kräftig derbleckt. So stehen bespielweise heuer die Gemeindewerke „unter Strom“. Auch nach dem Umzug geht es rund. Hinter dem Rathaus wird ein Partyzelt aufgebaut. Für Stimmung sorgt DJ Dungl. Vrschiedene Showtanzgruppen aus der Gemeinde und dem Umland treten auf.

+ Als Zebrastreifen unterwegs waren 2015 (v. l.) Bürgermeister Franz Hofstetter, Alois Sinseder und die Hauptfaschingsorganisatorin der Gemeinde, Angela Kräutler. Übrigens: Den viele Jahre verschollenen Faschingsumzug haben die „Taufkirchener Faschingsfreunde“ mit den Cheforganisatoren Alois Sinseder und Margarethe Euwens-Albrecht im März 2000 wieder zum Leben erweckt. 2005 griff der Columbus-Achter der Gemeinde die Idee vom Faschingsumzug erneut auf. Der 2. Faschingsumzug mit Margarethe Euwens-Albrecht als Organisatorin und der Gemeinde als Veranstalter war die Folge. 2010 organisierte die Gemeinde dann erstmals alleine den Umzug. Es gab sogar ein Prinzenpaar: Prinzessin Laura Marie I. und Prinz Peter I und den 3. Faschingsumzug. Es wurde ein großes Spektakel in der Vilsgemeinde mit 35 Wagengruppen und 15 Fußgruppen. 2015 war es keine Frage, dass die Gemeinde wieder einen Gaudiwurm organisiert. 46 Wägen und 23 Fußgruppen nahmen daran teil. Diesmal schein es so, als könnte man alle bisherigen Faschingsrekorde erneut toppen. Angela Kräutler im Rathaus ist seit Monaten dabei, alles zu organisieren. Doch Rekorde stehen beim Umzug in Taufkirchen nicht im Mittelpunkt. Wichtig ist nur eines: die Gaudi!

Straßensperre

Wegen des Umzuges ist am Sonntag die Ortsdurchfahrt in Taufkirchen von 12 bis 18 Uhr gesperrt.