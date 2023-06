Taufkirchener Zeitreise mit Kostüm und Brotzeitdose

Von: Birgit Lang

Als Schlossfräulein Anna fesselte Familienreferentin Anneliese Mayer drei Gruppen junger Zuhörer aus dem Gemeindekindergarten. Der Jahresausflug vermittelte den Kindern spielerisch Wissen über ihre Heimat. © birgit lang

90 Mädchen und Buben des Gemeindekindergartens erkunden das Wasserschloss in Taufkirchen.

Taufkirchen – Die Kinder sollen ihre Heimat kennenlernen und nachhaltig, klimafreundlich sowie kostenfrei unterwegs sein, dachte sich die Leiterin des Taufkirchener Gemeindekindergartens Monika Auer. Und weil Kultur und Heimatgeschichte auch zur frühkindlichen Bildung zählen, war die Idee für den diesjährigen Jahresausflug aller Kita-Kinder schnell gefunden: Es sollte ins Wasserschloss gehen. Schnell waren auch Unterstützer gefunden, wie etwa Familienreferentin Anneliese Mayer, die auf Wunsch und Empfehlung von Konrad Karbaumer gerne zu einer Kinderführung für die Drei- bis Sechsjährigen in der Schlosskapelle zusagte, wie sie schon mit Erzieherin Heike Goergen besprochen war.

Drei Stationen sollten es an diesem Tag insgesamt sein. Nachdem alle zu Fuß zum Schloss marschiert waren, war erstmal ein Picknick der 90 Kinder auf der Schlosswiese angesagt. Decken, Kissen und Brotzeit hatten sie mitgebracht. Und wer müde war, konnte es sich auf einer der Schlossliegen bequem machen.

Die Station „Schlosskapelle“ übernahm Gemeinderätin Mayer, wobei sie ihrer Fantasie vorab freien Lauf gelassen hatte. Ein selbst erdachtes Märchen zum Wasserschloss wollte sie erzählen, das die Schlossgeschichte kindgerecht aufbereitet. Dazu brauchte sie natürlich auch die richtige Verkleidung als Hofdame. Sehr aufmerksam folgten die Kinder aufgeteilt in drei Gruppen à 30 Kinder ihrer spannenden Erzählung rund um Schlosserbauer Grimold und seine Prinzessin Grimalda, die Mayer sich vom Logo der Grundschule abgeschaut hatte.

Auch Hans-Jakob und Sibilla Fugger erweckte sie in ihrem Märchen wieder zum Leben und erzählte von ihrem damaligen Leben und Wirken. Eine weitere Überraschung war, dass sie vier Freiwillige aus der Kinderschar herausbat, die ihre Protagonisten mimen sollten.

Eine entsprechende Verkleidung hatte sie auch mitgebracht. Also Kronen für das Prinzenpaar, und ein Tuch, Schmuck und ein mit Pailletten beklebtes, ärmelloses T-Shirt als Überwurf. Für die Fugger’schen gab es eine Pelzmütze und einen Haarreif, was auf große Aufmerksamkeit stieß.

Unserer Zeitung verriet die langjährige Ordinariatsrätin, dass sie ihr Wissen dem Geschichtsflyer entliehen und ihn etwas reduziert hatte. Hohe Ansprüche habe sie an sich gesetzt und sei überrascht gewesen, wie gut ihr Konzept funktioniert habe. Danach war noch das altbekannte und beliebte Suchspiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ in der Kapelle an der Reihe. Bevor alle zum Eisessen eingeladen wurden, löcherten sie Mayer noch mit Fragen:

„Wohnst du da wirklich, Schlossfräulein Anna?“ oder „Darf ich dein Kleid und deinen Schmuck anfassen?“ Mayer war ganz begeistert und verwundert. Schließlich kam noch der Eiswagen vom Café Centro vorbei, und jedes Kind bekam ein Eis.

Und auf der Schlosswiese sowie im Festsaal des Schlossen standen als dritte Station jede Menge Spiele für die Kleinen bereit. Begleitet wurde jede Gruppe von vier Kita-Damen. Auch Bürgermeister Stefan Haberl und Johannes Pregler, Vorsitzender des Kommunalunternehmens Wasserschloss machten noch ihre Aufwartung, und gegen 11.30 Uhr ging es wieder zurück zur Fichtenstraße, wo die Kinder von den Eltern abgeholt wurden.