Taufkirchener fährt betrunken Reh an

Ein 49-Jähriger aus Taufkirchen wollte wohl alles richtig machen und meldete einen Wildunfall, der ihm kurz zuvor passiert war, bei der Polizei. Doch eines hatte er wohl nicht bedacht.

Dorfen Ein 49-Jähriger aus dem Gemeindebereich Taufkirchen kam laut Angaben der Polizei am Samstag gegen 14.30 Uhr in die zuständige Dienststelle. Er wollte einen Wildunfall melden, der sich kurz zuvor ereignet hatte. Während seiner Schilderung und der Aufnahme des Unfalls nahmen die Beamten bei dem Fahrzeuglenker deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. red

