Taufkirtamarkt: Erkunden, probieren, einkaufen

Von: Birgit Lang

Dekorativ und leicht ist der Papierschmuck von Christiane Maier aus Buchbach (l.). Sie erklärte den interessierten Besuchern beim Taufkirtamarkt am Wochenende gerne, wie diese Schmuckstücke gefertigt werden. © Birgit Lang

Mehr als 40 Stände waren beim Taufkirtamarkt mit teils ausgefallenen Waren vertreten. Auch selbst kreativ werden war am Wochenende möglich.

Taufkirchen – Trübe Aussichten herrschten noch in der Früh, doch schon mittags blinzelte die Sonne vom Himmel und ließ die Taufkirchener am Samstag aufatmen. Schließlich war Taufkirtamarkt, und ein Großteil der Fieranten wollte seine Waren auf der Schlosswiese ausstellen. Am Sonntag strahlte die Sonne sowieso.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Die Eröffnung verlegte Bürgermeister Stefan Haberl kurzfristig in den Festsaal zwischen Schmuck, Seifen und Kunstkarten. „Über 40 Stände laden zum Verweilen ein, bieten regionale und überregionale Waren an“, sagte er. Auch die Modelleisenbahner hatten ihre Ausstellung geöffnet, der Erdinger Künstler Hamit Ataseven zeigte Skulpturen und Gemälde im Rathaus, Konrad Karbaumer sowie Christoph Puschmann luden zu Kapellenführungen ein. Untermalt wurden beide Tage musikalisch von der Familie Ernst. Der Bauhof habe die Schlosswiese vorbereitet, und Angela Kräutler den Markt wieder bestens mit ihrem Team organisiert, wofür sie einen Blumenstrauß bekam.

Viele schöne Sachen gab es zu entdecken, von Badebomben, Fichten-Sirup und Springkraut-Aufstrich bis zu Schlaf-gut-Kissen aus Leinen Auch für Modefreunde war einiges geboten: Trachtentaschen aus Filz, Papierschmuck aus Karton oder gefilzte Stulpen aus Wolle. Wer sich sein Zuhause gern gemütlich einrichtet, für den gab es Deko aus Gräsern, Holz, Keramik oder Samen. Wer Nützliches suchte, der fand gedrechselte Übertöpfe, Schalen oder Kaffeelöffel, getöpferte Tassen, Schüsseln oder Eierbecher.

Wen es in den Fingern juckte, der konnte Karten aus Perlen oder Filzblumen basteln und sein Geschick am Stand der Klöpplerinnen probieren. Weil so vieles zu erkunden, probieren und einkaufen hungrig und durstig macht, konnten beim Heimat- und Verschönerungsverein Äpfel erstanden und Most gekostet werden. Das Bauermarkt-Team stand auf der Schlossterrasse mit Kirtanudeln, Torten und Leberkas-Semmeln bereit, und auch die Schlossgastronomie hatte geöffnet.