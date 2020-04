Taufkirchener veröffentlicht neue Songs zum Gratis-Download - und bittet um Spende an die Tafel

In Corona-Zeiten sind viele Tugenden gefragt, darunter Kreativität und Engagement. Das dachte sich auch Alexander Urban. Neben der Betreuung seiner Schüler von zu Hause aus nutzte der Taufkirchener Mittelschullehrer die Zeit, um Lieder für seine Band Perfect Fellows zu komponieren. Vier fertige Songs hat er solo aufgenommen, gemischt und nun online gestellt. Damit ist er nicht der einzige Musiker, dennoch ist an seiner Idee etwas besonders: Urban bietet die Lieder kostenlos zum Download an und bittet im Gegenzug um eine Spende für die Taufkirchner Tafel.

Taufkirchen – Eigentlich wollte der 41-Jährige schon im März mit seiner Band einen Teil der Gagen spenden, sofern es noch Auftritte geben sollte. Diesem Vorhaben machte die Pandemie aber einen Strich durch die Rechnung. Als er abends immer wieder allein im Keller saß und in seinem Ministudio zwei eigene Lieder aufnahm, kam ihm die Idee. „Nachdem wir momentan auch keine Perfect-Fellows-CD mehr aufnehmen können, weil dies wegen Corona nicht möglich ist, kam mir der Gedanke, dass ich es selber mache und die Lieder komplett kostenlos zum Download oder als CD-Versand von mir daheim aus anbieten werde“, sagt der leidenschaftliche Lehrer und Musiker. Die Kontaktadresse für Versandanfragen lautet: perfectfellows@gmx.de.

Eigentlich übt und spielt er in seinem Studio die Lieder ein, neben Eigenkompositionen viele Coversongs, zusammen mit seinen Freunden Markus Prediger und Peter Neumeier, mit denen er schon über 20 Jahre gemeinsam Musik macht.

Die Stücke beziehen sich nicht auf Corona. Neben englischen gibt es auch eine bayerische Nummer: „Wo san die Worte“. „Ich will an der Sache keinen Cent verdienen“, betont Urban. Egal, ob die Leute einen oder zehn Euro spenden, die gesamten Einnahmen sollen in einen Sozialfonds fließen, aus dem zunächst die Tafel schöpfen kann, damit sie den Betrieb einigermaßen aufrecht erhalten kann. Urban weiß, dass es wohl nur ein kleiner Beitrag sein wird, aber das sei immer noch mehr als nichts. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Dann kann ich das, was mir Spaß macht mit etwas verbinden, das der Allgemeinheit zu Gute kommt.“

„Sobald die Perfect Fellows wieder live spielen können, werden wir einen angemessenen Teil unserer Gagen an all jene ortsansässigen Betriebe spenden, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind“, verspricht Urban außerdem. BIRGIT LANG

Spendenkonten:

Sparkasse Erding-Dorfen; IBAN: DE86 7005 1995 0810 2000 14, BIC: BYLADEM1ERD. Oder VR-Bank Taufkirchen-Dorfen; IBAN: DE88 7016 9566 0000 0004 42, BIC: GENODEF1TAV. Betreff: „Songs für Spenden“.

Die vier Songs

gibt’s unter https://soundcloud.com/user-54100069.