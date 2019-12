Tolles Konzert in Taufkirchen: Männliche Höhen, weibliche Tiefen

Taufkirchen - Außergewöhnliches Konzerterlebnis im Kinocafe Taufkirchen: Andrea Traber und Heribert Haider singen und spielen Lieder, die das Leben schreibt.

Mit tiefer Stimme beginnt Andrea Traber zu singen, ein Lied von Hildegard Knef. „So oder so ist das Leben, so oder so ist es gut.“ Denn bekanntlich kommt’s ohnehin nicht immer so, wie man es sich gerade wünscht. Gemeinsam mit dem Hubensteiner Sänger Heribert Haider lud die Musikerin ins Kinocafé in Taufkirchen ein – zu einem Abend mit Liedern und Geschichten, die das Leben so schreibt. „Wos mia meng“ spielte das Duo in der heimeligen Atmosphäre des Lichtspielsaals und philosophierte dabei über die Liebe, das Leben und die Moral.

Taufkirchen, das sei ihre Heimat, erklärte die Kreismusikschullehrerin: „Drum ist es mir auch wichtig, dahoam, wo ich her bin und wo ich gern leb’, ein gutes Programm auf die Bühne zu bringen.“ Das macht die Sängerin und Pianistin mit der rauchigen Stimme schon seit geraumer Zeit: „Vor drei Jahren gab es das erste Mal eine offene Bühne in Taufkirchen“, sagte sie. Bei der Bühnen-Premiere im Kinocafé lernte sie auch Haider kennen, der eine klassische Gesangsausbildung hat. Schnell merkten Tenor Haider und Traber, deren Stimme sich erst in der Tiefe entfaltet, dass ihre Tonlagen perfekt harmonierten. Die hohe Männerstimme mit der tiefen Frauenstimme ist eine überraschende Kombination. Die Lieder gehen „durch und durch“, meinte Traber. Etwa „Frag nicht, warum ich gehe“, von Marlene Dietrich.

Das Programm beleuchtete die Schattenseiten der Liebe. „Trennung, Selbsterniedrigung oder sich in Liebeskummer und Leid verlieren – darüber sprechen und singen wir“, meinte Traber. Und das in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre, die stets im Taufkirchener Kino herrscht.

Die Nähe der Künstler zum Publikum potenzierte Wohlfühlfaktor und Wirkung der anspruchsvollen Texte und Lieder. Auch wenn sich die Dialoge des Duos zwischen den Liedern im Privaten verloren, verknüpften sie sich zum roten Faden, der wiederum Poesie mit Heiterkeit verband. Das zeigten besonders „Mein Weib will ich verlassen“, ein schöner Wunsch, der sich aber als schnöder Traum erwies, sowie die Interpretation des „Musikkritikers“ von Georg Kreisler.

Eines wurde bei der Veranstaltung deutlich: Man muss nicht nach München fahren, um ein außergewöhnliches Programm zu hören – eine besondere Künstler-Szene gibt es auch vis à vis. (Michaele Heske)