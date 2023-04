Traumreise und Nusspause

School-Life-Balance

Die Mittelschule Taufkirchen war kreativ beim landkreisweiten Thema School-Life-Balance und bot allerhand Aktionen, sogar Osterhasen waren vor Ort und verteilten bunte Eier.

Taufkirchen – Trotz Heißhunger stellten sich die Mittelschüler brav in Schlange an, um ihre mitgebrachten Schüsseln mit frischem Obstsalat und Joghurt füllen zu lassen. Sie hatten schon ein großes Programm absolviert beim landkreisweiten Mittelschultag zum Thema School-Life-Balance, bis sie zum gesunden Essen in den Bürgersaal gehen konnten.

So fand in den Klassen ein sportlicher Auftakt statt, dann Meditations- und Atemübungen. Es wurden Brettspiele gespielt, Traumreisen und Entspannungsübungen mit den Schülern gemacht. Die Trinkpause wurde um eine Tee- und Nusspause ausgeweitet. Auch Yoga und Übungen zum Thema Respekt, meditative Stilleübungen und eben ein gesundes Klassenfrühstück waren angesagt. Außerdem schauten die Schüler einen Film im Kino Vilsbiburg an.

Schulleiter Ade Geier erklärte: „Die Schülermitverantwortung initiiert alljährlich diese Aktion, diesmal zum Thema: School-Life-Balance.“ Neben den verschiedenen Aktionen in den Klassen habe der örtliche Gewerbeverein für alle Schüler den Joghurt mit Früchten gesponsort. Vorsitzende Christa Scholz kam vorbei, um sich zu überzeugen, wie es den Kindern mundete. Weil die Jugendlichen so hungrig waren, musste kurzerhand Nachschub gekauft werden.

Der Elternbeirat übernahm die Organisation der gesunden Verköstigung. Die Schülersprecherinnen Annika Huber und Kathi Resch hatten ihren Mitschülern schon bei der Klassensprecher- und Schülerversammlung den Aktionstag vorgestellt. „Wir haben dazu in der Landkreis SMV Themen gesammelt und Konzepte erstellt. Alle Klassen in unserer Mittelschule haben mitgemacht“, erklärten sie im Bürgersaal. Bei den Schülern seien die einzelnen Themen bestens angekommen, ebenso die SMV-Osteraktion, die parallel lief und bei der Eier an die Schüler verteilt wurden. Neben bunt gefärbter Ostereier hatten die Schülersprecherinnen noch zwei riesige Osterhäschen mitgebracht, als die sich Schüler verkleidet hatten, was für große Gaudi unter ihren Mitschülern sorgte. mel