„Traut euch, Abzweigungen zu gehen!“

Abschluss an der Realschule Taufkirchen

Von Fabian Holzner schließen

Die Realschule Taufkirchen verabschiedet 142 Absolventen. Die beiden Besten sind die Zwillinge Caroline und Katharina Bürger.

Taufkirchen – „You Say Goodbye And I Say Hello“ aus einem Hit der Beatles sang das Musikensemble der Realschule Taufkirchen am Ende der Abschlussfeier für 142 Absolventen der Mittleren Reife. Und beispielhaft stand diese Liedzeile für einen Abend, an dem gleichermaßen auf sechs Jahre Realschulzeit zurückgeblickt wurde und dann, mit einem vielleicht letzten Händedruck oder einer Umarmung, ein neuer Lebensabschnitt begann.

Krankheitsbedingt nicht daran teilnehmen konnte Schulleiter Josef Hanslmaier, für ihn führten zweite Konrektorin Nicole Flamm und Andreas Körner, erweiterte Schulleitung, durch das Programm für die rund 450 Gäste in der Turnhalle.

Als Schülersprecher und Absolventen zugleich teilten Mia Eibl und Baran Yurtseven heitere Erinnerungen und reflektierte Beobachtungen an ihre Schulzeit mit den Mitschülern, Eltern und Ehrengästen. Mit Entertainer-Qualitäten erzählte Baran von der Abschlussfahrt nach Dresden und gratulierte, selbst scheinbar ein wenig überrascht über das eigene Bestehen, seinen ehemaligen Mitschülern zur Mittleren Reife: „Ich wünsche euch eine glänzende und bezaubernde Zukunft“. Mia Eibl dachte an das erste Betreten der Aula, die Ehrfurcht vor den damaligen Zehntklässlern und die ungeschriebene Rangordnung vor dem Pausenverkauf oder im Schulbus zurück. „Die Zeiten ändern sich schnell“, hielt sie fest und brachte als einschneidendes Ereignis den Beginn der Pandemie, als die Absolventen die achte Jahrgangsstufe besuchten, zur Sprache. „Aber wo Schatten ist, ist auch Licht und man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Unsere Selbstständigkeit und der Klassenzusammenhalt wurden gefördert, wie es sonst möglicherweise nie eingetreten wäre“.

+ Ein beliebtes Fotomotiv der Eltern waren die Absolventen der Realschule Taufkirchen. © Fabian Holzner

Ähnlich betrachtete Konrektorin Nicole Flamm die Erfahrungen des Abschlussjahrgangs. „Die gewohnte Leichtigkeit war weg. Jetzt könnte man schimpfen und sich ärgern. Aber wenn ich mir die Zeit rückblickend ansehe, ist da vieles, was ihr gelernt habt, das wertvoll, wichtig und gut für eure Zukunft ist.“ Das Einlassen auf ständig wechselnde Bedingungen habe beispielsweise Flexibilität und Kreativität gefördert, früh hätten die Schüler Eigenverantwortung gezeigt. Digitale Medien und der Computer wurden zu Arbeitsgeräten, und hinzu sei die Erfahrung gekommen, dass durch einen Krieg in Europa der Wohlstand vielleicht nicht mehr so gesichert wie bisher geglaubt, so Flamm weiter. „Ihr könnt stolz sein, euren Abschluss in dieser herausragenden Zeit gemacht und geschafft zu haben“, gratulierte die Konrektorin den fünf Klassen.

Ein besonderer Glückwunsch von ihr und stellvertretendem Landrat Rainer Mehringer ging neben zehn weiteren Jahrgangsbesten mit Notendurchschnitten von 1,5 und besser an die Zwillinge Carolina und Katharina Bürger aus der 10 a. Carolinas Spitzenleistung, die Mittlere Reife mit einer Gesamtnote von 1,17 abgelegt zu haben, übertraf nur ihre Schwester Katharina mit einem Schnitt von 1,08.

Gabi Föstl, die an diesem Abend aus ihrer Funktion als Elternbeiratsvorsitzende verabschiedet wurde, sprach in ihrer Rede bildhaft von einer „Kreuzung im Lebensweg“, auf der sich die jungen Erwachsenen gerade befinden. „Jetzt sollt ihr selbst entscheiden, wie ihr weitergehen wollt. Traut euch, die Abzweigungen zu gehen, die sich richtig anfühlen“, gab sie den Feiernden mit. Mehringer ging auf die Berufswahl ein, ermutigte zu einer freien Richtungswahl, „ob im handwerklichen, kaufmännischen oder sozialen Sektor“ und schloss mit den Worten: „Egal welcher Weg eingeschlagen wird, keiner wird verloren gehen – für uns, für die Gemeinschaft, für den Landkreis“. Doch bei allen Wünschen zählte für die Feierstunden vor allem die Erleichterung über die Durchführbarkeit. Bürgermeister Stefan Haberl: „Mich freut es riesig, dass die Abschiedsfeier wieder in gewohnter Weise stattfinden kann“.