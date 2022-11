Brand in Psychiatrie: Drei Verletzte

Von: Hans Moritz

Über 100 Einsatzkräfte waren an der Klinik in Taufkirchen im Einsatz. © Winfried Ess/FiB

Nur wenige Tage nach dem Feuer in der Pflegeeinrichtung in Algasing (wir berichteten) hat es am Donnerstagabend erneut in einer Einrichtung gebrannt – in der Klinik Taufkirchen.

Taufkirchen - Auch hier konnte ein Großaufgebot an Feuerwehren Schlimmeres verhindern. Die Dorfener Polizei berichtet, dass der Feueralarm gegen 18.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Erding auflief. Auf der Akutpsychiatrie hatte eine Patientin Brandstiftung begangen – vermutlich aufgrund ihrer medizinischen Situation.



Mehrere Pflegekräfte bemerkten dies und schritten sofort ein. Mit Feuerlöschern gelang es ihnen, die Flammen zu ersticken, die Feuerwehr musste das Gebäude nur noch entrauchen. Allerdings erlitten drei Beschäftigte leichte Rauchgasvergiftungen.



Wegen der hohen Anzahl möglicherweise gefährdeter Personen wurde der Großalarm B5 ausgelöst. Über 100 Einsatzkräfte zahlreicher Feuerwehren, des Katastrophenschutzes, des Rettungsdienstes und der Polizei waren vor Ort. ham