Müll von gestern: Über zwei Millionen Euro für eine Altlast

Die Deponie Unterriesbach muss wieder einmal saniert werden – Problem Sickerwasser

Von Hans Moritz schließen

Es ist ein anrüchiges Erbe - aufgelassene Mülldeponien. Auch im Landkreis gibt es teure Dauerbaustellen, die kaum noch sichtbar sind.

Erding - Heute wird Hausmüll verbrannt, doch noch bis in die 80er Jahre wurde er deponiert – zum Beispiel zwischen 1981 und 1988 in Unterriesbach (Gemeinde Taufkirchen). Das völlig unauffällige und längst bewachsene Areal erweist sich für den Landkreis als teure Dauerbaustelle, denn die Nachsorge zieht sich über viele Jahrzehnte.

Jetzt steht die nächste Maßnahme an, mit 2,11 Millionen Euro keine kleine Hausnummer. Andreas Neumaier, Leiter der Abfallwirtschaft, berichtete im Umweltausschuss des Kreistags, dass nach rund 40 Jahren mehrere Sickerwasserleitungen saniert und zwei Schachtbauwerke neu gebaut werden müssten. Damit soll im Herbst dieses Jahres begonnen werden, mit dem Abschluss rechnet Neumaier Ende 2024.



Er teilte mit, dass einige Leitungen Knicke aufwiesen, sodass sie für Kontrollen nicht mehr mit Kameras befahren werden könnten. Dafür müssten auch bis zu 25 Meter tiefe Schächte gegraben werden. Neumaier versicherte jedoch, dass es zu keinerlei Leckagen gekommen sei. Auch die Bauarbeiten würden so ausgeführt, dass keinerlei Umweltgefährdung zu befürchten sei.



Das Vorhaben war schon einmal ausgeschrieben worden. Doch das Angebot kam dem Landkreis so teuer vor, dass er das Verfahren wiederholte – mit überschaubarem Erfolg: „Es ist leider nicht günstiger geworden“, so Neumaier. Die Sanierung schlage mit 1,9 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kämen Entsorgungs- und Transportkosten in Höhe von 186 000 Euro. An der Sanierung selbst führt kein Weg vorbei, darauf besteht auch die Regierung von Oberbayern. Die Firma Lobenhofer Bau und Umwelt aus der Oberpfalz ist indes bekannt und hat sich laut Neumaier bewährt. Der Beschluss erging einstimmig. ham