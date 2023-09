Übersee-Freundschaft stärker als je zuvor: 14 Gäste aus West Chicago zu Besuch in Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Empfang der amerikanischen Freunde im Taufkirchener Rathaus mit Caro Hendrych (2. v. l.), Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl (10. v. l.), Uwe Gsedl (6. v. r.) sowie (v. r.) Bodo Gsedl, Karina Villa und Becky Hall. © birgit lang

14 amerikanische Gäste waren für eine gute Woche in Taufkirchen zu Besuch. Das Programm für die Gruppe aus Taufkirchens Partnerstadt West Chicago beinhaltete spaßige, traditionelle, aber auch ernste Themen.

Taufkirchen – Die Gemeindemitarbeiterin Carolin Hendrych und Bodo Gsedl, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Taufkirchen – West Chicago, hatten es auf die Beine gestellt.

So standen tolle Ausflüge an, wie eine Ammersee-Rundfahrt mit Abendessen im Bräustüberl des Klosters Andechs, eine Plättenfahrt auf der Salzach von Tittmoning nach Burghausen mit Burgbesichtigung sowie eine Fahrt nach München mit geführter Tour durch den Landtag und Begrüßung durch Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf. Auch ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart stand auf Wunsch der amerikanischen Freunde auf dem Programm.

Natürlich blieb auch Zeit, die Vilsgemeinde besser kennenzulernen, etwa auf der „Neubürgertour“ oder bei Betriebsbesichtigungen. So besuchten die Gäste Vorzeigebetriebe wie die Spedition Fürmetz, Himolla Möbel oder die Landwirtschaft von Johannes und Georg Mundigl. „Die Amerikaner waren sehr interessiert, stellten viele Fragen und waren angetan von der nachhaltigen Erzeugung von Strom, der äußerst stabilen Bauweise und davon, dass man kein Wegwerf-Geschirr verwendet“, stellte Hendrych fest, die sich mit Gsedl die ganze Woche über um die Gäste kümmerte. Beide haben in jungen Jahren einen Aufenthalt in Amerika verbracht und sprechen deshalb bestens Englisch.

Ebenfalls standen örtliche Einrichtungen auf dem Plan, wie die Baustelle der Mittelschule, das Mehrgenerationenhaus oder das Urzeitmuseum. Konrad Karbaumer stellte den Gästen aus den USA zudem das Gemeindearchiv vor, in dem die Geschichte der Partnerschaft mit West Chicago schon ihren Platz gefunden hat.

Trotz des straffen Programms kamen gemeinsame Aktivitäten mit den Gastfamilien und ein geselliges Beisammensein bei großen Festen oder privaten Garten- und Grillpartys nicht zu kurz.

Erstmals in Taufkirchen weilte Karina Villa, die Senatorin des Staates Illionois. Sie stellte sich beim offiziellen Empfang im Taufkirchener Rathaus während einer Gemeinderatsitzung vor und würdigte gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Haberl die intensive Partnerschaft, die in den vergangenen Jahren durch gegenseitige Besuche und entstandene Freundschaften vertieft worden sei. Haberl war 2022 erstmals mit seiner Frau Katrin und seinen drei Kindern in West Chicago.

Ein bereits bekanntes Gesicht unter den Gästen war Becky Hall, die langjährige Präsidentin des West Chicago Sister Cities Comittees. Sie verlas die Grußworte von Ruben Pineda, dem Bürgermeister von West Chicago, der die direkte und persönliche Art der Völkerverständigung betonte. Als Geschenk gab es für die Amerikaner ein Werk von Künstler Harry S., die Taufkirchener bekamen ein US-Banner mit dem neuen Logo des Vereins.

Die Zwillingsbrüder Bodo und Uwe Gsedl, Initiatoren der interkontinentalen Partnerschaft und beide Vorsitzende der jeweiligen Partnerschaftsvereine, dankten allen Beteiligten und dem Gemeinderat für ihre Unterstützung, die diesen Austausch erst möglich gemacht habe. Uwe Gsedl verwies auf das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft, das 2024 in West Chicago gefeiert werden soll. Insbesondere lud er dazu auch die Gemeinderäte ein.

Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung wurde gemeinsam im Schlossrestaurant gefeiert. Becky Hall strahlte dabei – die deutschen Freunde seien alle so offen und würden so gut englisch sprechen, es gebe bei den Besuchen immer wieder Neues zu entdecken, so die Amerikanerin.

Dass sich diese Partnerschaft über so lange Zeit so rege aufrechterhalten lässt, hätten im Herbst 1999 noch viele bezweifelt, als West Chicago zu Taufkirchens Partnerstadt wurde. Am 31. August 2001 wurde dann der Partnerschaftsverein Taufkirchen und West Chicgao e.V. gegründet – und bis heute scheint das Interesse ungebrochen. „Schon lange hatten wir nicht mehr so viele Gastgeber“, stellte Hendrych fest. „Auf unseren Aufruf im Kompass haben sich auch neue Familien gemeldet.“ Die Gäste hätten sich sehr wohl gefühlt und seien von ihren Gastfamilien sehr angetan gewesen.