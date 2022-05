Viele Rekordzahlen, aber nicht alle erfreulich

Von: Birgit Lang

Nur halb voll war der Saal bei der ersten Bürgerversammlung in Präsenz, bei der Bürgermeister Stefan Haberl (l.) seine Premiere hatte. Er ließ sich von Journalist Tobi Fischbeck (2. v. l.) filmen, denn sein ganzer Vortrag wird online gestellt. © Birgit Lang

Taufkirchen - Über einige Höchststände konnte Bürgermeister Stefan Haberl in seiner ersten Präsenz-Bürgerversammlung im Taufkirchener Bürgersaal berichten. Nicht alle sind unbedingt erfreulich. Hoch wie noch nie ist die Einwohnerzahl mit 10 760 Menschen und die Mitarbeiterzahl der Gemeinde mit 110 Personen. Neben dem Rekordhaushalt mit fast 50 Millionen Euro wuchsen der Einkommensteueranteil auf 6,6 Millionen Euro und die Schlüsselzuweisungen auf 2,8 Millionen Euro an. Aber auch die Kreisumlage mit 6,2 Millionen und der Schuldenstand mit 23,7 Millionen Euro sind zu bezahlen.

„Die liquiden Mittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro waren aber schon niedriger“, so Haberl. Vor allem der auf 37,5 Millionen Euro kalkulierte Neubau der Mittelschule beansprucht die Finanzen der Gemeinde. Zuschüsse seien in Höhe von knapp 15 Millionen Euro zu erwarten, damit liege der Eigenanteil der Gemeinde bei über 22 Millionen Euro.

Aber Lieferschwierigkeiten und Preiserhöhungen machen auch den Taufkirchenern zu schaffen. So könnte die Schule bei einer Preissteigerung von 20 Prozent 40,9 Millionen Euro oder bei einem Plus von 50 Prozent sogar 45,6 Millionen Euro teuer werden.

Haberl betonte einmal mehr, man müsse auf Sicht fahren. Zumal weitere kostenintensive Investitionen anstehen, vor allem im Betreuungsbereich. Er nannte die Erweiterung des Kinderhauses Pauli Bekehr, die auf fast 2,8 Millionen geschätzt werde, und den Neubau Kinderhaus Gutswiese, der 2023 und 2024 realisiert werden soll. Hier sollen Räume für einen Hausarzt- und eine Hebammenpraxis sowie das Zentrum der Familie entstehen und Wohnungen für Mitarbeiter des Kinderhauses.

Auch die Sanierung, Erweiterung und Energieeinsparungsmaßnahmen an der Kläranlage werden nicht gerade billig. Haberl bezifferte diese Arbeiten auf über 5,1 Millionen Euro, die erwarteten Zuwendungen auf 1,1 Millionen Euro. Zudem müsse das Pumpwerk der alten Kläranlage saniert werden, was an die 530 000 Euro kosten werde, die Kanalsanierung schlage voraussichtlich mit 210 000 Euro zu Buche.

Haberl informierte noch über weitere Investitionen etwa für Breitbandausbau, Feuerwehr oder Mobilitätskonzept. Auf ungewisse Zeit seien vorerst die neue DLRG-Fahrzeughalle beim Waldbad und das Lehrschwimmbecken verschoben. Letzteres wird laut Kostenprognose (aus 2020) 7,8 Millionen Euro verschlingen.

Taufkirchens Bürgermeister konnte aber auch über ein vielfältiges Kulturprogramm berichten, über Einrichtungen wie das Heimatkundliche Museum, dass jetzt jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr öffne, das Urzeitmuseum, das 2021 den Kulturpreis erhielt oder den Zwergerlwald, dessen Kapelle am 26. Mai, um 17 Uhr mit einer Maiandacht 20-Jähriges feiert (Bericht folgt).

Termine

Adlberger Markt mit Adlberger Nacht (28./29.Mai) auf, das erste Sommerfest auf der Schlosswiese (24. bis 26. Juni), Jazz im Schloss (1. bis 3. Juli) oder das 60. Volksfest mit Schlagernacht (7. bis 17. Juli).