Volksfest Taufkirchen: „Bombastisch-gigantischer“ Auszug

Gelungener Auftakt des Taufkirchener Volksfestes: Rund 2000 Leute zogen zur Festwiese nach Hilpolding, angeführt von vier Blaskapellen. Bürgermeister Stefan Haberl eröffnete das 60. Volksfest. Für ihn war es Premiere. Noch bis Sonntag, 17. Juli, wird gefeiert.

Taufkirchen - So schön war’s wieder, die Gesichter strahlten. So viele Zuschauer und Teilnehmer beim Auszug zur Festwiese nach Hilpolding waren schon lange nicht mehr zu sehen. Alle wollten beim 60. Taufkirchener Volksfest dabei sein, vor allem viele Kinder marschierten mit ihren Eltern, Lehrern und Erziehern von der Attinger über die Landshuter und Kellerstraße in Richtung Bierzelt. Vier Kapellen führten die vier Züge an. Es hätte auch gerne eine mehr sein dürfen, wenn es nach Chef-Organisatorin Christine Aulechner ging. Denn es werden immer mehr Teilnehmer, erklärt sie.

Zehn festlich geschmückte Kutschen und der Brauereifasswagen zogen mit ihren stattlichen Gespannen die Honoratioren zum Festplatz. Mit dabei Landrat Martin Bayerstorfer, Gemeindetagschef Hans Wiesmaier und Altbürgermeister Franz Hofstetter. Die Geistlichkeit war mit Pater Paul Krutschek und Pfarrer Edson sowie Anette Schumacher vertreten. Staatsministerin Ulrike Scharf und MdB Andreas Lenz hatten sich wegen Terminüberschneidungen entschuldigen lassen. Sie wollen zum Jubiläumsabend am heutigen Montag kommen. Nur Valentin Vorbuchner, Vorstandsvorsitzender der Brauerei, und Vizebürgermeister Christoph Puschmann fehlten krankheitsbedingt.

TSV war 130 Mitgliedern die teilnehmerstärkste Gruppe

Farbe brachten die Schäffler mit ihren Clowns in den Umzug, aber auch so mancher Verein mit knallbunten T-Shirts. Knapp 2000 Teilnehmer dürften es gewesen sein, der TSV war mit 130 Mitgliedern die teilnehmerstärkste Gruppe, sagt Aulechner. Sie führte den Festzug mit den Volksfestreferenten Thomas Unterreitmeier und Niko Kronseder an, gefolgt von der Himolla Blaskapelle, die in einer kleineren Formation als üblich antrat, denn der Nachwuchs fehlt.

Die drei weiteren Züge wurden von der Holzland Blaskapelle, der Buchbacher Blaskapelle und dem Veldener Blechhaufa angeführt. Überall an der Wegstrecke waren die Häuser geschmückt und standen Zuschauer, viele winkten mit Brauereifähnchen, manche luden zu einem Stamperl Schnaps ein, die Stimmung war überall bestens.

Nicht nur Aulechner bekam bei diesem Anblick wieder „Gänsehaut“, weil es so schön ist, „wenn sich die Leute Zeit nehmen, um mitzugehen und zuzuschauen, um in Taufkirchen ihr Volksfest zu feiern“. Das Wetter spielte ebenfalls mit, auch wenn sich die Sonne zurückhielt.

Haberl holt drei Mal kräftig aus und versenkte den Zapfhahn

Beim Einmarsch ins Festzelt wurden alle Gruppen und Vereine von der Wirtsfamilie Jell, den Brauereigenossen und weiteren verantwortlichen klatschend willkommen geheißen. Franz Jell verteilte Glubbal, also Wäscheklammern, mit dem Schriftzug „Pfüa God“, schließlich ist es das 25. und zugleich letzte Volksfest, das die Jells ausrichten.

Einige der Fahnenträger zeigten, wie bravourös sie ihre Fahnen schwenken können, sehr zur Freude des Publikums. Denn die Bierhalle war schnell gefüllt, wie auch der Biergarten. Eines der beliebtesten Fotomotive an diesem Tag war sicherlich Bürgermeister Stefan Haberl mit seiner Frau Katrin und ihren drei Kindern in Tracht.

Fesch anzusehen waren die vielen Trachtler, aber auch die Gemeindemitarbeiterinnen, die zum Jubiläum ein rotes Dirndl erhielten. „Damit man einen guten Eindruck macht“, sagte der Bürgermeister auf der Bühne bei seiner ersten Ansprache nach erfolgreich erledigter Arbeit. Denn dort hatte schon die Holzland Blaskapelle auf ihn und seinen ersten Anstich gewartet. Der Bierbanzen und zwei Tische mit gläsernen und Jubiläumsmasskrügen standen ebenfalls bereit. Nachdem er seinen Schaber über die Lederhose gebunden hatte, machte sich Haberl ans Werk, holte drei Mal kräftig mit dem Schlegel aus und versenkte den Zapfhahn gekonnt im Holzfass. Nur etwas Foam, also Bierschaum, ging daneben. Sichtlich erleichtert schrie er in die Menge: „O’zapft is!“

Von der Ferne hörte man die lauten Salven der Holzland Böllerschützen, die weithin verkündeten, dass das Taufkirchener Volksfest offiziell eröffnet ist. Haberl dankte allen, die sich an dem „bombastisch-gigantischen“ Festauszug beteiligt hatten, und für den großen Zusammenhalt. Dann stießen alle mit einer Mass auf eine erfolgreiche, unfallfreie Festwoche an.

Sobald die Bühne wieder frei war, erstürmten sie auch schon die Showfunken, um in ihrem bayerischen Kostüm ihren Standard-Showtanz hinzulegen. Danach entzückten die Kinder- und Jugendgruppen des Trachtenvereins Gebensbach die vielen Besucher mit traditionellen Tänzen.