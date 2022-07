„Das Gewohnte und 20 Prozent mehr“: Die Jells über die Herausforderungen von Festwirten

Von: Birgit Lang

Immer voller Ideen: das Gastronomen-Ehepaar Manuela und Franz Jell mit Großcousin Helmut Jell. © Lang

Im Interview berichtet Franz Jell übers letzte Mal als Taufkirchener Festwirtstrio mit seiner Frau Manuela und mit seinem Großcousin Helmut.

Taufkirchen – 25 Jahre Festwirtsfamilie Jell. Viele kennen gar keine anderen Festwirte beim Taufkirchener Volksfest. In diesen 25 Jahren haben Franz (58) und Manuela Jell (53) sowie Helmut Jell (55) die Taufkirchener Wiesn zu einer der populärsten und bestbesuchten im weiten Umkreis gemacht. Nach dem Volksfest 2022 ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Die Jells wollen noch einmal, vom 8. bis 17. Juli, ihr Bestes geben. Dann ist Zapfenstreich. Ein Interview mit Franz Jell.

Wieso hören Sie jetzt auf?

Erstens, weil wir uns mehr auf den Biergarten konzentrieren wollen. Und weil beides einfach zu viel Arbeit wird, denn wir wollten und wollen immer alles perfekt machen. Ein Volksfest ist nichts, was man mal schnell so nebenbei macht. Wir sind das ganze Jahr am Planen. Wenn ich dort nur kopflos rumrenne, habe ich es nicht gut organisiert. Zweitens ist auch das Personal ein Riesenproblem. Mittlerweile ist es nicht nur schwierig, ausreichend Bedienungen zu finden, die machen ja nur ein Drittel im Gesamtpaket aus. Du brauchst auch Leute zum Auf- und Abbau, Schankkellner, Küchenpersonal, Spüler. . . Bis zu 100 Leute. Das ist schon eine Aktion.

So viele Leute?

Ja, wir hatten ja noch Glück, weil in Taufkirchen der Bauhof viel macht. Der ist echt super und hat natürlich auch Anteil am Erfolg des Volksfestes. Er legt den Boden in der Reithalle und übernimmt dort einen Teil der Dekoration. Den Rest müssen wir erledigen: die Biergarnituren aufstellen, das Festbüro einrichten, die Schänke und eine komplette Gastro-Küche aufbauen und installieren mit Spülzelt und Kühlungen. Vor der Halle müssen wir das Biergartenzelt mit Tischen und Bänken selber aufstellen, den Boden verlegen und auch dort die Schänke installieren.

Da haben Sie auch einiges investieren müssen, oder?

Wir haben auch viel ausgeliehen, weil jedes Jahr anderes Material benötigt wird.

Gibt es schon einen Nachfolger?

Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. Das Taufkirchener Volksfest läuft ja gut. Da findet man schon jemanden. Wir sind ja nicht die einzigen, die es können. Auch wenn wir dem Taufkirchner Volksfest unseren Stempel aufgedrückt haben.

Ihren Stempel?

Wir haben schon immer auf ein Familienvolksfest gesetzt, als andere noch Discopartys gemacht haben. Ich habe ja selber vier Kinder und weiß, wie es für Familien ist, wenn man auf die Wiesn geht. Heute machen es viele ähnlich wie wir. Man hat uns oft kopiert. Das freut uns einerseits, war aber mitunter auch ärgerlich. Wir haben neue Konzepte entwickelt, die bald überall Standard waren. Wir haben bereits vor 15 Jahren mit dem Oldtimertreffen angefangen, uns immer wieder was Neues einfallen lassen. Wir haben auch den ersten Dirndl- und Burschenabend eingeführt.

Und warum ist gerade jetzt Schluss?

Es gibt Zeiten, wo man was anfängt und es gibt Zeiten, wo man aufhört. Wir haben dem Volksfest 25 Jahre unseren Stempel aufgedrückt, was will man da noch drauflegen? Bei uns erwarten die Leute das Gewohnte und 20 Prozent mehr. Das wird nicht leichter. Vielleicht tut sich ein Neuer leichter.

Sie haben ja einiges in der Gastroszene ausprobiert.

Ja, vor circa 35 Jahren haben wir mit dem Kinocafé angefangen, dann das Filou eröffnet, dem heute noch viele nachtrauern. Seit 2002 führen wir die Bar Boveda. Ab 2007 haben wir das Bräustüberl betrieben und ab 2013 dort nur noch den Biergarten. Außerdem haben wir noch eine Landwirtschaft. Es macht ja keinen Spaß, immer weiter das Gleiche zu machen und zu warten, bis man nicht mehr gewollt ist. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für uns und das muss man auch erkennen. Jetzt ist eben genug, wir werden ja alle nicht jünger, auch wenn es nichts mit dem Alter zu tun hat, dass wir aufhören. Vielleicht fällt uns ja wieder was anderes ein (grinst).

Was denn?

Lasst euch überraschen. Mit dem Volksfest aufhören fällt mir sehr schwer, aber weitermachen, nur einfach so, weil wir es schon so lange machen und wissen wie’s geht, ist nicht unser Ding. Es war eine schöne Zeit. Jetzt wünschen wir erst mal unseren Besuchern eine schöne Zeit auf dem Volksfest Taufkirchen.