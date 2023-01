Voller Zuversicht trotz schwerer Verluste

MEIN LEBEN Josef Pichlmeier (95), Zimmerermeister aus Moosen, über den Krieg und den Tod seiner Lieben

Wenn man ihn trifft, dann schmunzelt er. Und das, obwohl Josef Pichlmeier in seinen 95 Lebensjahren harte Schicksalsschläge verkraften musste. Er hat den 2. Weltkrieg überlebt, drei geliebte Menschen verloren und sein ganzes Leben lang hart gearbeitet, sich und seiner Familie viel abverlangt. Doch der Sepp sagt: „Ich bin zufrieden.“

Moosen – Als Bauernbub kam er in Ellaberg bei Buchbach zur Welt, wo er mit vier Geschwistern aufwuchs. Nach der Volksschule und der landwirtschaftlichen Berufsschule half er seinen Eltern auf dem Hof. Doch am 11. November 1944 war Schluss damit. Mit gerade einmal 17 Jahren wurde er zum Reichsarbeitsdienst nach Wutzlhofen bei Regensburg eingezogen. Mord, Totschlag und andere Gräueltaten blieben ihm erspart, und die Vorgesetzten verhinderten, dass er und seine jungen Kameraden zum Kanonenfutter wurden. Dennoch musste er einiges mitmachen, was er in seinem Kriegstagebuch alles akribisch notierte.

Der Einberufungsbefehl kam im Januar 1945. Mit Schulkollegen ging es mit dem Zug in die Kaserne nach München, das ein Trümmerhaufen war. Es folgten Wehrdienst und die Ausbildung zum Pionier in München und Schäftlarn. Im März 1945 wurden die jungen Männer im Viehwaggon nach Italien zur Infanterieausbildung gebracht. Am 27. April nahmen sie Partisanen in Altivoli gefangen, sie wurden entwaffnet und auf die Bauern verteilt.

Die hatten Mitleid mit den Jugendlichen. „Sie gaben uns zu essen und haben uns sogar vor der gefürchteten SS versteckt.“ Statt Kartoffeln lernte der Bauernbub Erdnüsse zu pflanzen. Doch schon nach fünf Tagen gerieten sie in amerikanische Gefangenschaft. Mit dem Lkw wurden sie erst nach Modena ins Gefangenenlager gekarrt, dann ging es bei sengender Hitze weiter über Bologna, Faenza und Ravenna nach Cesenatico in der Nähe von Rimini.

Hier empfingen sie unfreundliche Engländer, und die Einwohner „bewarfen uns mit Steinen, bespuckten uns und streckten uns ,Aufhängen‘-Zeichen entgegen“. Die Verpflegung war miserabel, ein langer Graben mit zwei Pfosten und einer Stange drauf der Abort für die 12 000 gefangenen Soldaten. Genächtigt wurde in einer Erdgrube, an vier Stecken befestigt hatten sie aus ihren Wolldecken ein „Dach“ gebaut. Richtig vermisst habe er genug zu essen. „Ich war nie wieder in Italien“, sagt er.

Groß war die Freude, als er am 1. Oktober entlassen wurde und ihn am 9. Oktober seine Eltern wieder in die Arme schließen konnten. Die gedämpften Erdäpfe, die ihm seine Mutter kredenzte, „schmeckten narrisch gut“. Daheim arbeitete er wieder auf dem Hof und mit den vier Zugochsen auf dem Feld. Auch versorgte er die Kühe, Sauen, Gänse und Hühner, bis die Brüder 1948 aus dem Krieg heimkehrten.

Nun ging er nach Wambach, um beim Rasthofer Zimmerer zu lernen. „Eine Lehrstelle zu kriegen war damals nicht einfach.“ Er arbeitete für ein Trinkgeld, hauptsächlich Stallbauten und Dachdeckerarbeiten. Jeder Balken wurde noch mit der Hand geschlagen. Aber der Josef war nicht nur fleißig und geschickt, sondern auch ehrgeizig. Nebenbei absolvierte er die Meisterschule, die er 1955 abschloss. Er machte sich in Moosen selbstständig, mietete sich beim Schreiner Zankl in der Werkstatt ein und hatte dort auch seine Schlafkammer. Schließlich baute er in Moosen auch sein eigenes Haus mit Werkstatt. Die 1200 Quadratmeter Grund hatte er vom Wirt mit seinem Ersparten gekauft, wie immer ohne einen Pfennig Schulden zu machen.

Seine künftige Frau Elisabeth Stitteneder aus Berg bei Lindum hatte er mit 21 Jahren kennengelernt. Sie arbeitete in der Nachbarschaft seiner Eltern als Dirne. „Fast fünf Jahre sind wir miteinander gegangen und haben eine Wochenendbeziehung geführt.“ Im Oktober 1955 heiratete das Paar und zog ins neue Haus ein. Elisabeth schuftete in der Federkernabteilung von Himolla ebenso hart wie ihr Mann in der Zimmerei. Die alteingesessenen Moosener machten es dem jungen Zimmerer nicht leicht. Erst als er die Zimmererarbeiten beim Neubau der Skifabrik Holzner übernahm, ging es bergauf.

Das erste Kind Seppi machte ihr Glück 1956 perfekt. Doch nur vier Wochen nach seiner Geburt erkrankte der Bub und starb. Der Glaube und ihre Liebe zueinander gaben Elisabeth und Josef die Kraft, diesen Schlag zu verarbeiten. Ein Jahr später kam Sohn Hans auf die Welt, es folgten Franz, Alfred und Elisabeth. „Ein Dirndl hatte sich die Mama unbedingt noch gewünscht“, erinnert er sich. Wie glücklich die Kinder aufwuchsen, kann man in den Super8-Filmen sehen, die ihr Vater gerne auch bei den Familienausflügen drehte.

Doch 1971 schlug das Schicksal noch einmal mit aller Härte zu: Seine Frau starb überraschend an einem Herzinfarkt. Am Tag zuvor war es mit Freunden noch lustig gewesen, aber Elisabeth wollte bald zu Bett zu gehen. Am nächsten Tag stand er wie immer früh auf, schlich sich leise aus dem Zimmer in die Werkstatt. Auf einmal kam Töchterchen Elisabeth schreiend zu ihm gelaufen: „D’Mama rührt sich nimmer, mir müssen doch in die Schule.“ Als er ins Haus stürmte, konnte er nur noch ihren Tod feststellen. „Jetzt war ich allein mit den vier Kindern und am Boden zerstört“, erzählt er. Glücklicherweise half ihm eine Verwandte vorübergehend im Haushalt und mit den Kindern.

Ein Freund verkuppelte ihn schließlich mit Maria Schmidhuber aus Kirchberg bei Eggenfelden. Sie arbeitete im Franziskaner Haus in Altötting. Die Chemie zwischen den beiden stimmte sofort, im Mai 1972 wurde geheiratet. „Sie hat sich für mich g’opfert“, sagt er, weil sie ihn geheiratet habe und sich um seine vier Kinder kümmerte. Nicht alle waren über die „Neue“ begeistert, „doch Maria war eine ebenso fleißige, patente Frau wie meine Elisabeth“. Drei Jahre später kam Sohn Bernhard zur Welt, und das Familienleben verbesserte sich zunehmend.

+ Auf der Baustelle: Sepp Pichlmeier (4. v. l.) beim Firstbier in Kleinschaffhausen. © privat

Mit 65 Jahren übergab Josef das Geschäft an Sohn Alfred und erfüllte sich mit seiner Maria einen Traum: „Wir bauten unser Austragshäusl.“ Etwas größer als üblich und alles, was irgendwie ging, wurde wie immer selber gemacht. Die Fassade und der Dachstuhl sind eine Zierde der Zimmererkunst. Heute wohnen Bernhard mit Frau Birgitt, „der weltbesten Schwiegertochter“, und ihren drei Kindern mit im Haus. Sie kümmern sich rührend um den Opa, wenn er was braucht.

Der 47-jährige Bernhard kann sich noch gut an die Bauarbeiten erinnern, bei denen jedes Familienmitglied gefordert war. „Das machte nicht immer Spaß, aber man lernte Disziplin“, gibt er zu. Auch in der Werkstatt waren die Kinder stets fleißig eingebunden.

Dieser Zusammenhalt, den der Vater forderte, und das Vertrauen, das er in seine Kinder schon in jungen Jahren steckte, formte sie fürs Leben. „Wir waren schon stolz, was wir alles machen durften“, betont sein Jüngster. „Er ist ein patenter Mann, immer sehr hilfsbereit. Mit ihm hätte man Pferde stehlen können“, erinnert sich Adi Kröll, der ehemalige Chef der VR-Bank Taufkirchen an das Aufsichtsratsmitglied Pichlmeier. Er sei auch immer sehr hilfreich gewesen, wenn es um Baumaßnahmen bei den Bank-Filialen ging. Gut 25 Jahre übte er dieses Ehrenamt aus.

Bis 2013 verbrachte der heute 95-Jährige mit seiner Maria in ihrem Traumhaus eine glückliche Zeit. Doch dann wurde bei ihr Krebs diagnostiziert, und es begann eine Zeit des Hoffens und Bangens. Trotz Amputation hatte der Krebs gestreut und andere Organe befallen. Gemeinsam kämpften, weinten und beteten sie. Doch es half alles nichts: 2017 verstarb seine zweite, ebenso geliebte Frau. Vergessen hat er beide nicht. In seiner Wohnung gibt es überall Erinnerungsstücke, zwei große Fotos seiner Ehefrauen stehen bei ihm auf dem Tisch. Gerne verweilt sein Blick dankbar darauf.

Er ist nicht gerne allein, aber Trübsal blasen ist nicht sein Ding. Mit seinen 95 Jahren ist er noch total selbstständig und managt sein Leben, wie er es immer getan hat. Er steht täglich um 6.30 Uhr auf und macht konsequent seine Leibesübungen, „sonst könnt ich mich jetzt nicht mehr so gut rühren“. Dann erst gibt es Frühstück. Anschließend schaut er im Garten nach dem Rechten und studiert die Heimatzeitung, bevor er sein Mittagessen zubereitet.

Josef Pichlmeier war immer fleißig, zuverlässig und diszipliniert. Nur ein Laster hatte er: „Ich habe geraucht wie ein Schlot“, bis ihm ein Spezl sagte: „Herr über mich selbst bin immer noch ich.“ Von heute auf morgen hörte er zum Rauchen auf. Zum Ausgleich begann er mit dem Fotografieren und bald darauf mit der Filmerei. Das war Mitte der 60er Jahre. Diese Zeitzeugnisse zeigen, welch geselliger Familienmensch er immer war – und wie tierlieb. Denn Vögel, Fasane, Hasen und Schildkröten filmte er genauso gerne wie den Nachwuchs, Verwandschaft oder gesellschaftliche Ereignisse.

Auch technisch ging Pichlmeier mit der Zeit, all seine Filme sind mit Hilfe der Söhne digitalisiert, teilweise auch nachvertont. „Das habe ich mir alles selber beigebracht.“ Auch heute sitzt er noch am Computer, um seine Werke zu bearbeiten oder E-Mails zu verschicken. Denn: „Es ist noch einiges zu tun“, sagt er schmunzelnd.

