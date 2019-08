Vom elitären Club zum Miteinander

Seit 50 Jahren wird in Taufkirchen Tennis gespielt. Der Club feierte das Jubiläum mit einem großen Fest.

Von Birgit Lang

Taufkirchen–„Was ist das Besondere am Tennis“, fragte Manfred Stanggassinger, Vorsitzender des TC Taufkirchen anlässlich der 50-Jahr-Feier des Vereins. „Eiskaltes Gegeneinander und herrliches Miteinander“, antwortete er selbst und forderte die Anwesenden, darunter viele Ehrengäste auf, mit ihm in ein lautes, anerkennendes „Woah“ einzustimmen. So war das Eis gebrochen und alle lauschten amüsiert den Ausführungen – von der Entstehungsgeschichte bis heute.

„Vor 50 Jahren gelang die erste bemannte Mondlandung, vielleicht der einzig wichtigere Schritt als der, einen Tennisverein zu gründen“, spaßte Stanggassinger. Und humorvoll ging es weiter. Aus den anfangs 39 Mitgliedern entwickelten sich bis Mitte der 1990er Jahre über 500, davon 183 Kinder und Jugendliche. In dem phasenweise elitären Club traten sogar die Les Humphries Singers auf – und die „Aufnahmegebühr wurde erfunden“, so der TCT-Chef.

Sie war quasi die Eintrittskarte zum Tennisspielen, aber auch notwendig, weil man irgendwann die Kapazitätsgrenze erreicht hatte. So musste der ehemalige Bundesliga-Fußballer Sepp Berg drei Jahre lang warten, ehe er im TC Taufkirchen aufgenommen wurde. Dort wurde er schnell zur Institution.

Höhen und Tiefen gemeistert

Auch für die Jugendlichen sei es bisweilen nicht einfach gewesen, einzusteigen, da früher ab 16 Uhr die Plätze für Erwachsene reserviert waren, erinnerte Stanggassinger. Er vergaß auch die Verdienste der Gründer, Funktionäre und so mancher Trainer nicht, die zum Aufschwung des Vereins beigetragen und zukunftsweisende Entscheidungen getroffen hatten, wie den Bau des Vereinsheims, dessen Erweiterung und von immer mehr Trainingsplätzen. Die Mitglieder hätten den TCT aber nicht nur durch Höhen, sondern auch Tiefen geschifft, als etwa beim Neubau zugleich ein Mitgliederrückgang zu verzeichnen war. „Eine unglückliche Kombination“, so Stanggassinger.

Vor zwölf Jahren nahm ein neuer Vorstand mit frischem Wind die Fahrt auf und schaffte es, den Verein zu konsolidieren und eine familiäre Aufbruchsstimmung zu schaffen, die bis heute anhält. Dies zeigte sich auch beim Zweitagesfest. Die Aufgabenverteilung klappte bestens. Es kamen viele Mitglieder und Gäste, die über frühere Zeiten ratschten und die Feierlichkeiten genossen, wie sie Festorganisatorin Gabi Weltmaier oder Turnierleiter Nico Wolter bestätigten.

Bürgermeister würdigt Engagement

Bürgermeister Franz Hofstetter nannte den Verein ein Musterbeispiel mit seinen engagierten Funktionären und Mitgliedern sowie seiner Riesenanlage. Auch Manfred Slawny, Sportreferent der Gemeinde, kam zum Gratulieren vorbei, obwohl sein eigener Verein, der SC Moosen, am gleichen Wochenende 70--Jähriges feierte. Und BLSV-Kreisvorsitzender Martin Weber überbrachte eine Ehrenurkunde für dem TCT.