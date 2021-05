Vom Krankenpfleger zum Fotomodell

kbo-Klinikum Taufkirchen

Roy Limpert vom Isar-Amper-Klinikum wirbt für seinen Beruf. Der kommissarische Pflegedienstleiter ist auf Plakaten in ganz Oberbayern zu sehen.

Taufkirchen – In den Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) arbeiten keine Superhelden, dafür aber super Menschen. Einer von ihnen ist Roy Limpert, kommissarischer Pflegedienstleiter im Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen. Er ist derzeit auf Litfaßsäulen und Infoscreens in ganz Oberbayern zu sehen.

„Superhelden spielen im Kino, sie haben übermenschliche Fähigkeiten“, erklärt Limpert, der 2001 mit seiner Ausbildung zum Krankenpfleger im Isar-Amper-Klinikum angefangen hat und seither dort arbeitet. „Wir hingegen tun das Menschenmöglichste, um den Patienten zu helfen – sind also sozusagen super Menschen.“ Mit diesem Slogan wollen die kbo-Kliniken Mitarbeiter gewinnen. Auch auf der Münchner Tram wird derzeit mit dieser Kampagne geworben.

Als Limpert von der Aktion hörte, hatte er sofort Lust darauf, auch mal Fotomodell zu sein. „Ich will mein Gesicht zeigen, stehe hinter meinem Job und identifiziere mich mit dem Haus“, begründet der 39-Jährige sein Engagement. „Diese Botschaft können die Leute aus den eigenen Reihen ohnehin besser vermitteln als irgendwelche Schauspieler.“

Der Pflegenotstand in Deutschland ist groß, die Fluktuation in den Kliniken hoch. Und die Jobs sind fordernd. Gerade in Taufkirchen, wo Patienten mit psychischen Problemen oder einer Suchtthematik behandelt werden. „Es gibt viele gute Momente, trotz schlimmer Krankheiten“, sagt Limpert und erinnert sich an seine Zeit als Leiter der Chorea-Huntington-Station. „Früher hieß die Krankheit Veitstanz“, erklärt er. Das ist eine unheilbare erbliche Erkrankung des Gehirns, die nach rund 15 bis 25 Jahren zum Tod führt. Manche der Patienten kannte er schon Jahre, hat den Sterbeprozess begleitet. „Wir können nicht heilen, aber die Lebensqualität erhöhen.“

+ Um Nachwuchs werben kbo-Kliniken (oben). Abgelichtet wurden keine Models, sondern echte Pflegekräfte. Die Plakate, unter anderem mit Roy Limpert, hängen derzeit in ganz Oberbayern. © kbo-Klinikum

Limpert, der zunächst den Bachelor in Pflegemanagement gemacht hat und jetzt kurz vor dem Master in Pflegewissenschaften steht, hat schon auf vielen Stationen im kbo-Isar-Amper-Klinikum gearbeitet. Er setzt sich gegen die Stigmatisierung psychisch Kranker ein: „Wir begegnen den Patienten auf Augenhöhe.“

Die Psychiatrie sei ein überaus reizvoller Arbeitsbereich, findet er. „Es geht dabei nicht nur um die Versorgung körperlicher Einschränkungen, sondern wir sehen den Menschen und seine körperlichen und psychischen Krankheitsbilder sowie sein soziales Umfeld.“ Das öffentliche Gelände rund um die einzelnen Stationen im Taufkirchener Klinikum habe weder Mauern noch Stacheldraht: „Der enge, gute Kontakt mit der Gemeinde ist immens wichtig, damit die Patienten wieder in die Gesellschaft integriert werden können.“

Derzeit ist die Besuchsregelung im Isar-Amper-Klinikum stark eingeschränkt, seit der Pandemie ist auch der Ausgang für die Patienten beschränkt: „Der Schutz vor einer Infizierung mit Corona geht vor“, erklärt der kommissarische Pflegedienstleiter. „Eine schwierige Situation, denn das soziale Netz der Patienten fehlt, die Mitarbeiter sind intensiver gefordert. Wir brauchen also tatsächlich mehr super Menschen.“

MICHAELE HESKE