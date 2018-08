Behinderten-WC: Zutritt nicht für jedermann

Sie sind gesondert gesichert, um sie vor Vandalismus zu schützen und Sauberkeit zu gewährleisten: Behinderten-Toiletten. Auch im Waldbad Taufkirchen kann sie nicht jeder nutzen.

Taufkirchen–In ganz Europa gibt es spezielle Toiletten die für Menschen mit Behinderung geeignet sind – in öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Freizeitanlagen oder Autobahnraststätten. Die meisten dieser Anlagen können nur mit einem besonderen Schlüssel genutzt werden.

„Schlüssel an der Kasse abholen“ – so heißt es auch auf einem Hinweisschild an der Behindertentoilette im Taufkirchener Waldbad. Es verwundert offenbar manchen Badegast, dass man erst zur Kasse gegen soll, ehe man das WC benutzen kann. Bademeister Ralf Alscher erklärt dazu, dieses Prozedere sei in Bädern „so üblich und ganz normal“.

Das aufwändig sanierte und teilweise umgebaute Betriebsgebäude habe ein großes Behinderten-WC mit Dusche und Umkleide, erklärte Alscher. Diese Toilette sei verschlossen, denn sonst würde sie jeder benutzen. Gedacht sei sie aber ausschließlich für Menschen mit besonderer Behinderung, etwa Rollstuhlfahrer, und nicht für Badegäste, die „nur“ eine Krücke brauchen.

Dass man mit einem Euro-Zentralschlüssel Behindertentoiletten fast überall in Europa aufschließen könne, wüssten betroffene Menschen, sagt Alscher. Im Waldbad ist die Tür mit so einem EU-Schloss und einem zweiten Schloss versehen.

Wer einen EU-Schlüssel habe, könne das WC jederzeit aufsperren und sofort benutzen. Und vor Ort sei ein Schlüssel an der Kasse zu bekommen. „Die ist immer besetzt“, versichert Alscher. Zusätzlich sei ein Schlüssel vorhanden, der das zweite Türschloss öffnet, etwa wenn das Personal für einen Notfall ins WC müsse.

Dass die neue Beschilderung zu den Toiletten nach der Sanierung noch nicht optimal ist, räumte Alscher ein. Derzeit steht auf einem Holzschild lediglich „SANITÄR“. Einigen Badegästen sei der Begriff wohl nicht geläufig als klarer Hinweis auf die Toiletten, meint Alscher. Das habe man erkannt. Bis zur nächsten Badesaison soll dies verbessert werden.

Die Kritik einiger Badegäste, dass die Hinweise nicht zu lesen seien und es im Waldbad überhaupt zu wenig Hinweisschilder gebe, wies Alscher zurück. Alle Anlagen und Örtlichkeiten seien entweder gut zu sehen oder ausreichend beschildert. Einen Schilderwald werde es im Waldbad nicht geben.

Auf die Nachfrage, warum die alten Klos derzeit versperrt sind, gab es eine einfache Antwort des Bademeisters: Das sei keine Schikane, und man wolle auch keine Reinigungskosten sparen. Vielmehr hätten sich in dem Bereich Hornissen eingenistet, die bekanntlich geschützt seien. Weil man kein Risiko für die Badegäste eingehen wolle, habe man die alten Klos zugesperrt. Zusätzlich geöffnet würden diese nach der Generalsanierung ohnehin erst, wenn sich über 1000 Badegäste pro Tag im Waldbad befinden.

Übrigens: Für die Vergabe eines Euro-Schlüssels, seit 1986 das europaweit einheitliche Schließsystem für behindertengerechte Anlagen, gibt es genaue Kriterien. Ihn erhalten außergewöhnlich Gehbehinderte, Rollstuhlf

ahrer, Schwerbehinderte, die hilfsbedürftig sind und gegebenenfalls eine Begleitperson brauchen, Stomaträger, Blinde und Sehbehinderte sowie an Multipler Sklerose, Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa

Erkrankte. In jedem Fall bekommen Menschen einen Euro-Schlüssel, wenn sie eines der Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis haben: aG, B, H oder BL, G und 70 oder mehr Prozent.

Hermann Weingartner