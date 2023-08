Waldbad Taufkirchen: DLRG baut neue Wachplattform

Von: Birgit Lang

Auf der neuen Wachplattform (v. l.): Die DLRG-Wachgänger und Monteure Tobias Podszus, Herbert Pupp, Richard Hamburger, Florian Wille und Torsten Laubsch. © Birgit Lang

Einen guten Überblick haben die Wachhabenden neuerdings im Taufkirchener Waldbar: Die DLRG hat eine neue Wachplattform mit viel Eigenleistung gebaut.

Taufkirchen – Die alte Wachbank am Schwimmerbeckenrand des Taufkirchener Waldbads hat ausgedient. Die DLRG-Mitglieder haben in Eigeninitiative eine Wachplattform errichtet. Zwei Jahre war sie in Planung. Seit Juni ist sie in Betrieb und hat sich schon bestens bewährt, sagt Vorsitzender Richard Hamburger.

Die 5 auf 1,5 Meter große Plattform ist aus Lärchenholz gefertigt und steht 80 Zentimeter erhöht. Sie ermögliche den Wachgängern dank der erhöhten Aussichtsposition eine bessere Sicht, so Hamburger. „Davor war der Wachdienst durch das Sitzen eher passiver. Jetzt stehen die Wachgänger und sind damit deutlich aktiver“, erklärt er. Die Wachhütte erleichtere den Rettungskräften die Arbeit immens. Damit es ihnen bei Sommertemperaturen nicht zu heiß wird, sorgt ein Sonnenschirm für Schatten.

Die DLRG-Mitglieder haben die Montage des Konstrukts im Ehrenamt übernommen. Ganz ohne fremde Hilfe ging es aber nicht. Martin Hardinger, Holzhändler aus Emling, unterstützte das Vorhaben. Auch die Gemeinde hat einen finanziellen Beitrag geleistet. Und Mitarbeiter des Bauhofes übernahmen die Erdarbeiten und Umrandung.