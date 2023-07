Eine „verrückte Idee“ feiert Geburtstag

Von: Birgit Lang

Hoffen auf schönes Wetter und viele Besucher zum Jubiläum (v. l.): Bürgermeister Stefan Haberl, Rathausmitarbeiter Susanne Lederer, Waldbadreferentin Anneliese Mayer und Bademeister Ralf Alscher © Birgit Lang

Im Waldbad Taufkirchen finden zum 55-Jährigen Jubiläum drei Tage Sport und Mitmachaktionen statt

Taufkirchen – Zehn-Stunden-Nacht-Schwimmen und Synchronschwimmen sind nur einige Höhepunkte bei der 55-Jahr-Feier des Taufkirchener Waldbades von Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli. Jetzt muss nur noch das Wetter passen.

Mit viel Begeisterung und pfundigen Ideen wurde das Programm von den Waldbadreferentinnen Barbara Leiner und Anneliese Mayer sowie Susanne Lederer und Georg Schmittner vom Rathaus und dem Waldbad-Team um Bademeister Ralf Alscher auf die Beine gestellt. Bürgermeister Stefan Haberl meinte: „55 Jahre Waldbad – das gehört gefeiert. Wir sind stolz auf unser schönes Waldbad.“ Schon damals habe man Mut gehabt, die Finanzierung des Freibades sei eine hohe Hürde gewesen. Aber diese „verrückte Idee“ habe Taufkirchen bis heute begleitet und erfreue sich bei Einheimischen sowie überregional großer Beliebtheit.

„Wir feiern in Zeiten, in denen andere Bäder geschlossen werden. Wir verfolgen eine andere Strategie“, so der Bürgermeister. Los geht’s am Freitag von 21 bis 7 Uhr mit dem Zehn-Stunden-Schwimmen, ausgerichtet vom Waldbad-Team, unterstützt von der DLRG. „Jeder bekommt eine nummerierte Badekappe, anhand derer die Runden gezählt werden“, erklärte Mayer. Man könne in zwei Gruppen starten, als Einzelperson oder als Verein beziehungsweise Gruppe. Jeder schwimme so viel und lange, wie es ihm Spaß mache. „Nach Hause fahren zum Schlafen und Aquajogging geht auch.“ Hilfsmittel seien nicht erlaubt. Ehrenamtliche würden helfen die geschwommenen Etappen von jeweils 100 Meter zu erfassen, fügte Bademeister Ralf Alscher an. Zu beachten seien die Jugendschutzbestimmungen, und es sei ein „Mutti-Schein“ mitzubringen, wenn nötig. Für Licht ist gesorgt. Der Kiosk am Beckenrand habe durchgehend geöffnet. Startgebühr inklusive Badekappe sind fünf Euro, Siegerehrung ist am Samstag um 8.30 Uhr. Zu gewinnen gibt es Sachspenden.

Bei freiem Eintritt kann jeder am Samstag, von 9 bis 19.30 Uhr das reguläre Angebot des Waldbads genießen. Zudem gibt es eine Hüpfburg und einen Spielegeräte-Wagen für Kinder. Und einige Vereine würden sich mit eigenen Programmpunkten einbringen, freut sich Mayer.

Beim Gaudi-Triathlon, bestehend aus Schwimmen, Klettern und Schießen, von 10 bis 13 Uhr könnten je drei Personen pro Team teilnehmen, hier wirken der DAV, die Jung- und Altschützen, die DLRG und das Waldbadteam mit. Alscher verriet, dieses Mal stehe der Spaß im Vordergrund. „Es es nicht so sportlich wie vor fünf Jahren. Wir haben noch was eingebaut, das Gaudi-Charakter hat“ und bei dem es auch etwas Glück brauche.

Der Tennis-Verein veranstaltet laut Mayer ein internes Mixed-Doppel-Turnier für andere Vereine gegen Anmeldung auf seinen Plätzen. Beim ebenfalls internen Beachvolleyball-Turnier für Vereine ab 9 Uhr im Waldbad sind die TSV-Volleyballer die Ausrichter.

Die TSV-Handballer laden nachmittags zur Wasserball-Show ein, um 15 Uhr ist der erste Auftritt für Kinder im Nichtschwimmerbecken und um 16 Uhr der Zweite für Erwachsene im Schwimmerbecken. Um 15.30 Uhr führen DLRG-Mitglieder eine Show-Wasserrettung unter dem Sprungturm vor. Nach den Grußworten des Bürgermeisters und der Triathlon-Siegerehrung um 14 Uhr ist erstmals im Waldbad um 14.30 und um 16.30 Uhr Synchronschwimmen mit dem TSV Eintracht Karlsfeld zu sehen. Lederer war dort früher aktives Mitglied und hat dessen Kommen organisiert. „Das ist Tanz im Wasser, eine Besonderheit, die viele noch nie gesehen haben.“ Gleichzeitig erklären TSV-Leichtathleten den Fitnessparcours und rufen zur Mitmachaktion auf.

Schon vor fünf Jahren habe man zusammen ein tolles Programm gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlichen Kräften auf die Beine gestellt, stellte Haberl fest.

Am Sonntag, 23. Juli, können Interessierte ab 8.30 Uhr noch bei den Finalspielen des Tennisclubs zusehen und ab 10 Uhr am spontanen Beachvolleyball-Turnier teilnehmen. Bei kaltem Regenwetter fällt das Jubiläum ersatzlos aus. Eine Absage erfolgt spätestens drei Tage vorher. Mehr unter www.waldbad-taufkirchen.de. mel