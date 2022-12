Uschi macht das Desaster perfekt

Von: Birgit Lang

Jetzt gibt’s Zoff: Die raffinierte Uschi (Julia Weinberger, 2. v. r.) sorgt für Verwirrungen bei (v. l.) Andi (Simon Doser), Manfred (Michael Schlickenrieder), Pensionswirtin Monika Lechner (Elfriede Mangstl) und Hausperle Walli (Christiane Stehbeck). © Lang

„Liebe, Glück und Gottvertrauen“: Das Wasentegernbacher Weihnachtstheater verspricht vergnügliche Stunden.

Taufkirchen – Kurzweilig und lustig ist das Weihnachtstheater des Trachtenvereins Wasentegernbach. „Liebe, Glück und Gottvertrauen“ heißt das Lustspiel in drei Akten, das Sabine Weinberger als Spielleiterin erstmals inszeniert hat.

Sie spielte bisher immer die weibliche Liebhaberin in den Stückerln, die die Trachtler aufgeführt haben. Nun ist sie in die großen Fußstapfen von Marlene Rampl getreten, die viele Jahre lang Spielleiterin war. Und Sabine Weinberger hat ihre Arbeit wirklich gut gemacht. Ihr war es ein Anliegen, dass die Zuschauer „mal abschalten können, in dieser Zeit, wo alles so ernst ist und so viel Schlimmes passiert“. Die Rollen sind gut besetzt, das Timing stimmt, und der Spannungsbogen steigt bis zum großen Finale.

Sabines Schwester Julia Weinberger spielt erfrischend und fröhlich die raffinierte Uschi, die alles in der schlecht gehenden Pension von Witwe Monika Lechner (Elfriede Mangstl) aufmischt. Richtig Spaß macht es auch, der Hausperle Walli zuzusehen. Sie ist zwar stumm, kann sich aber mit ausdrucksstarker Mimik und wild gestikulierend bestens verständlich machen und managt in der Pension alles. Auch das Publikum nimmt sie bei ihrem Spiel mit, denn es rätselt ebenfalls ständig, was sie gerade wieder sagen möchte.

Einen unangenehmen Zeitgenossen spielt Rudi Wolf: den schmarotzenden Pensionsgast Herrn Brösl. Herrlich wie er sich mit tief fränkischem Akzent durchschleimt, auskotzt, wehleidig rumjammert und sich bei allen unbeliebt macht.

Während Mama Monika Lechner immer recht sorgenvoll und bekümmert wirkt, ist ihr Spross Andreas ein unbekümmerter Stenz, der sich in die überhebliche Sissi verschaut hat. Doch auch bei seiner Mutter kommt es zu Frühlingsgefühlen, als Stammgast Manfred Baierl (Michael Schlickenrieder) wieder auftaucht und sie zum Tanzen einlädt. Doch aus dem romantischen Tete-à-tete wird ein Desaster aus Eifersüchteleien – dank Uschi. Und Postler Gustl (Gerhard Mayer) ist nicht wirklich so unbedarft, wie man meinen möchte. So eskaliert schließlich das Geschehen und nimmt ein völlig unerwartetes Ende.

Informationen: Spieltage: Montag, 26. Dezember, 18 Uhr, Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr, Sonntag, 1. Januar, 18 Uhr, Mittwoch, 4. Januar, 20 Uhr. Freitag, 6. Januar, 14 Uhr, Samstag, 7. Januar, 18 Uhr und Sonntag, 8. Januar, 14 Uhr. Kartenreservierung unter Tel. (0 80 82) 81 22. Infos unter www.trachtenverein-wasentegernbach.de