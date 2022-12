Für Straftäterinnen in der Frauenforensik ist die Zeit zwischen den Jahren besonders hart

Von: Michaele Heske

Die Forensik: Hier leben viele Frauen, die auf eine bessere Zukunft hoffen.

In der Frauenforensik Taufkirchen werden Straftäterinnen mit Suchtproblematik oder anderen psychischen Erkrankungen resozialisiert. Nach erfolgreicher Therapie kommen sie in die Obhut der Bewährungshilfe Erding. Die Tage um Weihnachten bis zum Jahreswechsel sind eine besondere Herausforderung – Angst und Einsamkeit werden stärker spürbar.

Taufkirchen – Weihnachten sei gar nicht wichtig, das zumindest sagen die meisten Probanden, die zu Andrea Frauendorfer in die Sprechstunde kommen. In der Tat, viele davon haben nie ein friedliches und harmonisches Fest erlebt, so wie es die Werbung vorgaukelt. „Irgendwie denken alle, überall hinter den hell erleuchteten Fenstern sitzen nur glückliche Menschen im Kreise ihrer Liebsten – ein verzerrtes Bild.“ Man selbst aber ist alleine. Und traurig.

Frauendorfer, die die Bewährungshilfe Erding leitet, hilft Straftätern, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden. „Zwischen den Jahren wird oft persönliche Bilanz gezogen“, weiß sie. Bei ihren Probanden ist diese selten positiv, das löse zusätzlich Krisen aus. Hinzu kämen Einsamkeit, überhöhte Erwartungen und familiäre Probleme.

Die Vita der straffällig gewordenen Frauen, die Frauendorfer nach der Therapie im Isar-Amper-Klinikum betreut, liest sich oft wie ein Krimi: Elterliche Vernachlässigung, häusliche Gewalt oder seelische Grausamkeit sind die Ursachen für das Abdriften in Sucht, Depressionen, Psychosen oder Persönlichkeitsstörung. „Broken home“ – zerbrochenes Zuhause, so nennt man das. In der Isar-Amper-Klinik sind derzeit rund 100 Straftäterinnen einquartiert, die wegen ihrer Alkohol- oder Drogensucht mit dem Gesetz in Konflikt geraten und zu einer Entziehungstherapie verurteilt worden sind. Das erspart ihnen das Gefängnis, aber während der zweijährigen Therapie müssen sie ein straffes Programm durchlaufen. Andere landen in der Psychiatrie, wenn etwa eine schwere Depression oder eine Psychose das Gericht zu dem Schluss kommen lässt, sie seien eine Gefahr für die Allgemeinheit. Hier gibt es kein zeitliches Limit, die Therapie dauert im Schnitt sieben Jahre – knapp 70 Patientinnen werden derzeit hier therapiert.

Die dicken Mauern, die sie von der Außenwelt trennen, sehen die Straftäterinnen längst nicht mehr, aber sie spüren die Kälte des Gefängnisses, das sie von ihren Familien trennt. „Ich habe meine Kinder seit über drei Jahren nicht mehr gesehen“, erzählt eine Patientin. Die 29-Jährige hat Crystal Meth von Tschechien nach Bayern geschmuggelt. Ihre Töchter leben seit ihrer Inhaftierung in einer Pflegefamilie.

Nicht nur das Heimweh quäle die Frauen, auch das schlechte Gewissen gegenüber ihren Kindern, sagt ein Pfleger. „Wegen ihrer Sucht haben sie den Nachwuchs vernachlässigt, das Jugendamt hat ihnen die Kids entzogen.“ Gefühle, die nüchtern schwer zu ertragen sind. „Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben ist eine belastende und hochemotionale Aufgabe – aber wichtig für die Heilung.“

Die Angst vor der Zukunft und die Verarbeitung der Straftaten liege den Patientinnen schwer auf der Seele: „Das stresst und bringt in Rage – gerade während der Weihnachtsfeiertage.“ Man versuche, den Frauen gerade diese Tage zu erleichtern, erklärt Henner Lüttecke, Pressesprecher des Isar-Amper-Klinikums. Gottesdienste würden angeboten, die Stationen seien festlich dekoriert. Das erste Post-Corona-Weihnachtsfest sei wieder deutlich einfacher gewesen, sagt er. „Die Zeit der Pandemie war eine große Herausforderung für alle – wir mussten ein Besuchsverbot aussprechen.“ Das zerrte an den Nerven, auch das Personal sei im Dauerstress gewesen. „Es ist immer schwer, eingesperrt zu sein – aber diese Zeit war brutal.“

Viele der derzeit inhaftierten Patientinnen werden das nächste Weihnachtsfest in Freiheit verbringen. Die Chancen auf Resozialisierung stehen gut. „Da hängt viel von Partnerschaft und sozialer sowie beruflicher Integration ab“, sagt ein Pfleger. „Auch das Quäntchen Glück darf nicht fehlen.“ Und Frauendorfer ergänzt: „Wichtig ist auch die Überzeugung, dass man sein Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen kann.“