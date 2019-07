Wenn Lehrer selbst zu Schülern werden

Barcelona, Rom, Helsinki, Kreta, Stockholm, Dublin, Tallin und Valletta. Für viele sind das Städte für Urlaubsreisen. Doch im Falle der Taufkirchener Realschule sind das Orte des pädagogischen und kulturellen Austausches.

Taufkirchen – In diesen Städten nahmen insgesamt acht Lehrkräfte der Realschule an verschiedenen Fortbildungen im Rahmen der erfolgreichen Einführung der ersten Tablet-Klassen an der Schule in Taufkirchen teil. Dabei werden Klassen mit mobilen Geräten ausgestatten und der Einsatz der Geräte programmatisch umgesetzt.

Im Rahmen des Erasmus+ Programms fanden die Fortbildungen unter anderem zur Digitalisierung und zum Einsatz von Medien im Unterricht statt. Acht Lehrkräfte der Staatlichen Realschule Taufkirchen konnten erfolgreich an diesen Fortbildungen teilnehmen. Mit diesem durch die EU geförderten Programm sollen Lehrkräfte, die in Tablet-Klassen unterrichten, unterstützt werden. Sie sollen in die Lage versetzt werden, den maximalen pädagogischen Nutzen aus den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Tablets ziehen zu können.

Inhalte der Fortbildungen waren unter anderem das Kennenlernen verschiedener unterrichtsspezifischer Apps, aber auch Einblicke in das Programmieren und das Erstellen von Blogs und Websites. Sogar die Möglichkeit, eine Virtual Reality Brille in den Unterricht einzubauen, wurde dabei erörtert. Ein virtueller Gang durch eines der größten Museen wie dem Louvre in Paris, wäre dadurch auch für eine Klasse in Bayern möglich. „Alles Dinge, die in der heutigen Zeit unabdingbar sind. Besonders in Bezug auf die Tablet-Klasse ist es daher wichtig, den Schülern einen verantwortungsvollen Umgang mit den digitalen Medien beizubringen. Umso erfreulicher, dass es gerade in diesem Feld europaweit ein großes Fortbildungsangebot für Lehrer gibt, die dann im Austausch mit vielen Nationalitäten sowohl ihr Wissen erweitern als auch bereits bestehende Kenntnisse weitergeben können. Darüber hinaus wird der kulturelle Austausch unter den Schulen maßgeblich gefördert und weitere gemeinsame Projekte können aufgebaut werden“, sagt dazu Nadine Mutlitz, die selbst zwei Jahre lang an der Taufkirchener Schule Tablet-Klassen unterrichtet hat.

Was noch vor einigen Jahren als Email-Projekte zum Austausch der Schüler zwischen verschiedenen europäischen Ländern angefangen hat, kann jetzt auf einer neuen Ebene weitergeführt werden. Bei den Kursen wurde den Lehrern ein intensiver Einblick in neue Arbeitsbereiche ermöglicht. Learning-by-doing heißt das Prinzip hier in den meisten Fällen. Nachdem die jeweilige App kurz vorgestellt wird, werden den Lehrern Arbeitsaufträge ausgehändigt, die sie dann mit Hilfe des neuen Tools bearbeiten sollen. Lehrer werden quasi zu Schülern. In Teams mit anderen Lehrern aus verschiedenen Teilen Europas, zum Beispiel aus Bulgarien, Griechenland, Finnland, Italien oder Polen, werden die Apps auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten und deren Einsatz im Unterricht erprobt. Zuhause können diese dann direkt im Unterricht umgesetzt werden, zum Beispiel indem Schüler zur Wissensüberprüfung selbst Quizze gestalten oder für ein Referat einen potenziellen Internetbeitrag erstellen. Natürlich werden gelernte Inhalte auch an andere Kollegen weitergegeben, um langfristig eine solide Basis für den weiteren Ausbau der Tablet-Klassen zu ermöglichen. red