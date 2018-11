Widerstand gegen Gewerbegebiet

„Dann gibt’s Krieg!“ In der Taufkirchener Bürgerversammlung wurden das geplante Gewerbegebiet Solching-West und die Ansiedelung der Spedition Fürmetz dort heftig diskutiert. Die Bürger hielten mit Kraftausdrücken nicht zurück.

Von Birgit Lang

Taufkirchen – Georg Lechner aus Frauenvils hegte als erster Redner große Bedenken gegen das geplante Gewerbegebiet. „Ich will den Fürmetz nicht verhindern, ich möchte nur, dass es für alle verträglich gestaltet wird“, betonte er. Der Sicht- und Lärmschutz sei entscheidend. „Das darf nicht nur die Mindestanforderung sein, es muss was G’scheids sein, nicht nur ein Erdwall mit Stauden drauf.“ Deshalb forderte Lechner die Gemeinde auf, dies konkret im Bebauungsplan zu verankern. „Sonst wird nur das gemacht, was sein muss.“ Weiter kritisierte er, dass die Spedition mindestens einen Kilometer vom Ortsrand von Taufkirchen entfernt angesiedelt werden solle. Ortsanbindung sei das keine. Der Begriff sei „dehnbar wie ein Gummiband“ und habe mit der Realität nicht viel zu tun. „Wir sind nicht scharf darauf, dass die Firma rauskommt, aber wir machen nichts, weil es der Fürmetz ist.“

Lechner bezweifelte zudem, dass auf dem geplanten 11,7 Hektar großen Misch- und Gewerbegebiet „irgendwo Gewerbe entsteht“, weil der Grund wohl sehr teuer werde. Die Grundstückseigentümer würden ihn bestimmt nur für viel Geld verkaufen. Massiv wurde Lechner bei der Befürchtung, dass die Gemeinde das geplante Gebiet noch weiter ausdehnen könnte: „Dann gibt’s Krieg!“

Für diese Drohung zeigte Bürgermeister Franz Hofstetter wenig Verständnis. Er betonte, wie wichtig ihm das Wohl der Gemeinschaft sei. Der Bebauungsplan sei in der Sitzung des Gemeinderats nicht festgelegt, sondern es sei nur das Verfahren eröffnet worden. Bei diesem Entwurf würden noch wichtige Kernelemente wie Städtebau, Immissions- und Naturschutz eingearbeitet und dazu Gutachten erstellt. „Darauf legen wir großen Wert.“ Was das Anbindegebot betreffe, habe die Gemeinde sehr genau nachweisen müssen, wie das Gebiet gefüllt werden soll. Es gebe konkrete Anfragen, Ziel sei es aber nicht, die Fläche sofort komplett zu bebauen, sondern sich auch Zukunftschancen für spätere Generationen offen zu halten.

Uli Holzner aus Taufkirchen wollte wissen, wie es mit der Ortsumfahrung West-Süd und Süd-Ost aussehe, wenn von Solching bis Frauenvils ein Gewerbegebiet entstehe. „Dann muss der Ring ja bis Angerskirchen rausgehen?“ Das sei alles offen, erklärte Hofstetter, solange die Trasse der B 15 neu nicht feststeht. Auch Jutta Krämer hatte eine Frage Solching betreffend. Die Anliegerin bat um die Beleuchtung des dortigen Radweges. Abends werde man vom Autoverkehr so geblendet, dass man nichts mehr sehe. Hofstetter wollte nichts versprechen, sich dem Thema aber annehmen.

In einer schriftlichen Anfrage beschwerte sich Alfred Scheb aus der Ringstraße darüber, dass die Vöttinger Straße zunehmend als Umfahrung genutzt und dort zu schnell gefahren werde. Er forderte eine 30er Zone auf der ganzen Straßenlänge und eine Rechts-vor-Links-Regelung. Dies hielt Anwohner Josef Ganslmaier wiederrum für kontraproduktiv. Dadurch werde ständig abgebremst und beschleunigt, was die Lärmbelastung durch den Verkehr nur noch erhöhe. Hofstetter bot mehr Geschwindigkeitskontrollen an.