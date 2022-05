Zukunftsstrategie für Wind und Sonne: Haberl stellt Taufkirchens Pläne vor

Von: Birgit Lang

65 Jahre bei der CSU: Glückwünsche für Ferdinand Haider (M.) gab es von Christoph Puschmann, der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Tanja Rieß, Franz Hofstetter und Stefan Haberl (v. l.). © Birgit Lang

In der CSU-Jahreshauptversammlung berichtet Bürgermeister Haberl über den Ausbau Erneuerbarer Energien in Taufkirchen.

Taufkirchen – Den Ausbau Erneuerbarer Energien stellte Bürgermeister Stefan Haberl in der Taufkirchener CSU-Jahreshauptversammlung in seinem Bericht über aktuelle herausforderungen der Gemeindepolitik in den Mittelpunkt. Ein Vordenker-Kreis habe sich bereits getroffen, dabei wurde auch Windkraft nicht ausgeschlossen, informierte er die 30 anwesenden Parteifreunde im Gasthaus Hopf in Kienraching.

Es gehe um eine Zukunftsstrategie. Dafür werde man ein Gesamtkonzept aufstellen, mit Unterstützung eines Fachbüros, mit großem Beteiligungsprozess und vielen Experten. Es sei schon gute Vorarbeit geleistet worden mit den Gemeindewerken und ihrem Fernwärmenetz, die bereits gemeindeeigene Liegenschaften versorgen.

Weitere wolle man künftig verstärkt mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten, etwa die Mittelschule, entsprechende Vorkehrungen seien bereits getroffen. Die Mittelschule und ein großes Gemeinschaftshaus an der Gutswiese seien weitere Themen, die eine große Kraftanstrengung verlangen würden, weil man auch nicht vor Einflüssen von außen gefeit sei.

Zudem seien der steigende Bedarf an Kinderbetreuung und Gesundheitsvorsorge, insbesondere fehlende Hausärzte, Aufgaben, die es zu lösen gelte, sagte der Bürgermeister. Für die geplante Hausarztpraxis in dem Kita-Gemeinschaftshaus gebe es bereits Interessenten. Beim Ausbau des Radwegenetzes durch den Landkreis habe man vier Wege eingebracht, so Haberl weiter: Babing–Hörgersdorf, Moosen–Johannrettenbach, Taufkirchen–Aham und Taufkirchen–Eldering.

Altbürgermeister und Vizelandrat Franz Hofstetter informierte über die Themen Mobilität, Gesundheit, Bildung und Betreuung auf Landkreisebene. Die Kliniken Erding und Dorfen würden weiterentwickelt und ausgebaut, etwa eine Urologie in Erding geschaffen oder die OPs auf den aktuellen Stand gebracht. „In den letzten zehn Jahren konnten die Vollzeitkräfte in Erding von 650 auf knapp 800 erhöht werden.“

Nur einen Kurzbericht über die Arbeit des CSU-Ortsverbands gab es von Vorsitzendem und Vizebürgermeister Christoph Puschmann. Neben der Jahreshauptversammlung im Sommer konnte im Herbst 2021 das lange versprochene Kandidaten- und Helferfest der Kommunalwahl 2020 nachgeholt werden. Nun sei die Terminflut wieder ungebremst wie vor Corona.

Heute starte man wieder mit dem Präsenzprogramm, erklärte Puschmann und kündigte drei Termine an: am 10. Juli um 11 Uhr findet der Volksfeststammtisch statt, Mitte September eine größere Veranstaltung mit einem Referenten, und am 7. Dezember werde mit der Frauenunion eine Adventsandacht in der Schlosskapelle mit Stammtisch abgehalten.

Der Vorsitzende freute sich über aktuell 164 Mitglieder, darunter vier Probemitgliedschaften. Auch Neuzugänge habe es heuer schon gegeben. „Wir hoffen, dass wir das Niveau halten können.“

Schatzmeister Andreas Schäffner berichtete über ein Plus von 2935 Euro. Mitgliedsbeiträge von 13 436 Euro und und Spenden von 3150 Euro standen Ausgaben von 13 650 Euro gegenüber. Der größte Posten: die Weiterleitung von 11 602 Euro aus den Mitgliedsbeiträgen.

„Vergelt’s Gott, dass du es so lange mit uns ausgehalten hast“, sagte Puschnamm zu Ferdinand Haider aus Hubenstein. Er wurde für 65-jährige Parteizugehörigkeit geehrt.

CSU-Mitglied Konrad Weiher fragte, ob es rechtlich einwandfrei sei, wenn Baufiirmen von ihren Verträgen für die Mittelschule zurücktreten oder ob sie pleite gegangen seien. Diese Möglichkeit gebe es, wenn die vereinbarten Preise nicht mehr haltbar seien, antwortete Haberl. Die Gemeinde versuche dann schnellstens neue Firmen zu finden, um die Zuwendungen in Höhe von 14 Millionen Euro nicht zu gefährden.