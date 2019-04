In Taufkirchen wird aufgeräumt

Rechtzeitig zum Frühjahrsbeginn hat der Taufkirchener Heimat- und Verschönerungsverein wieder seine „Aktion saubere Landschaft“ gestartet.

Taufkirchen - Vereinsvorsitzende Gabi Hofstetter konnte vor dem Treffpunkt am alten Rathaus viele Vereinsmitglieder und weitere Helfer begrüßen, die sich an der alljährlichen Ortssäuberung beteiligten. Eine ganze Menge Kinder und junge Leute waren dieses Mal unter den über 50 Sammlern. Auch Mitglieder von SOVIEs Wohnen und der DLRG verstärkten das hoch motivierte Helferteam. Die Real- und Mittelschüler hatten sich mit einem eigenen Reinigungsprogramm in den Dienst der Sache gestellt. Franz Stangassinger sorgte wieder für die Organisation und den reibungslosen Ablauf. Von verschiedenen Ortsbereichen, Straßen- und Wegrändern, Bachläufen und Parkplätzen wurde der Unrat zusammengetragen. Unter den vorgefundenen Abfällen waren viele Zigarettenschachteln, Flaschen jeglicher Art, Brotzeitreste und auch eine Felgenscheibe. Zum auffälligsten Sammelgut zählten zehn ramponierte Fahrräder, die im freien Gelände gefunden wurden. Für den Abtransport der gefüllten Säcke war Hans Hamberger im Einsatz. Nach der rund dreistündigen Sammelaktion war am Bauhof für Rast und Erholung gesorgt, wo für alle Beteiligten eine wohlverdiente Brotzeit bereitstand.

Birgit Lang