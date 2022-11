Hans Hofstetter feierten seinen 100. Geburtstag gleich zweimal

Von Birgit Lang schließen

Hans Hofstetter ist Mittelpunkt einer Großfamilie und lässt sich erst von den Liebsten dann von Nachbarn hochleben.

Taufkirchen – „Jetzt bist schon ganz schön alt“, meinte Urenkel Lukas zu seinem Uropa Johann Hofstetter. Er feierte im Kreise seiner Familie den 100. Geburtstag zuhause in Aham (Gemeinde Taufkirchen) – und es ging zu wie im Taubenschlag. Auch Landrat Martin Bayerstorfer, Bürgermeister Stefan Haberl und Pater Dominik waren zum Gratulieren gekommen. Das war dem Jubilar wichtig.

Und seine Lieben hatten einige Überraschungen für ihn. So sorgte Enkel Peter Worbs zusammen mit Georg Gruber sowie John Schirmbeck für Musik. Enkelin Heidi hatte die Kindergruppe der Gebensbacher Trachtler für zwei Auftritte organisiert. Hier tanzten seine Urenkel Irmi, Leonhard und Kurbi mit. Und Schwiegertochter Gabi kümmerte sich mit ihren Schwiegertöchtern Julia und Verena um die tadellose Bewirtung, so auch bei der zweiten Schicht am Tag darauf mit den Nachbarn.

Den 100. Geburtstag wollte Hans Hofstetter unbedingt noch erleben. So freute er sich, dass Stefan Fellermayer und Uli Huber, die Vorsitzenden der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Moosen vorbeikamen. Schließlich hatte der Jubilar von 1941 bis 1945 noch am Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Zweimal wurde er verwundet, Granatsplitter trafen ihn an der Hand und am Fuß.

Der Jubilar wuchs bescheiden, mit elf Geschwistern in Gütersdorf bei Ast auf. Nach der Schule arbeitete er auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der Eltern mit. Als junger Bursch spielte er für sein Leben gern Theater und ging fleißig zum Tanzen. Dem machte der Krieg ein jähes Ende. Danach begann er sofort wieder zu arbeiten, um sich eine Zukunft aufzubauen. Dafür fehlte ihm nur noch sein Schatz. Diesen fand er, als er auf seinem Moped, einer 100er Sachs, durch Aham brauste und Thekla Bachmeier erblickte.

+ Hans Hofstetter als junger Mann. © Birgit Lang

Von nun an stand er jede Woche beim „Kramer“, so der Hausname, vor der Tür, bis ihn die 28-Jährige erhörte. Lang konnte sie dem Werben des feschen 31-Jährigen nicht widerstehen. Drei Monate später, am 18. Mai 1953, war die Hochzeit. 1955 kam Sohn Franz zur Welt. Als langjähriger Bürgermeister und Bezirksrat sowie jetzt als stellvertretender Landrat machte er seinem Vater viel Freude. Und so gab es in der guten Stube natürlich wieder viel Gesprächsstoff. Nach Stammhalter Franz kamen seine Schwestern Thekla und Inge zur Welt. Fast 60 Jahre lang waren der Jubilar und seine Thekla glücklich verheiratet.

Bis ins hohe Alter war Hofstetter fleißig, arbeitete bei Himolla, später im Baugeschäft Huber und kümmerte sich nebenbei um die kleine Landwirtschaft. Diesen Fleiß hat er den Kindern vererbt.

Zusammenhalt wurde in der Familie immer großgeschrieben. Auch das gemeinsame Feiern und die Geselligkeit wurden in der Familie sehr gepflegt. Regelmäßig trafen sich alle in Aham. Und wenn die Bude mal wieder richtig voll war, wie immer an Kirchweih, wurde der Kramerhof zur Spielhölle. Denn die Hofstetters und Bachmaiers liebten es nächtelang Karten zu spielen, lange bevor das Zocken bei den Jungen modern wurde.

Als Mitglied war der unterhaltsame Hans bei der Männerkongregation und den Veteranen immer gern gesehen, vor allem seine lustigen Auftritte bei den Ausflügen der Moosener Kameraden, wo er zusammen mit dem Nagl Lenz in der Radlerhose tanzte, sind unvergessen.

Es war ein schwerer Schlag für ihn als er 2011 seine geliebte Frau verlor. Trotz mehrerer Schicksalsschlägen verstand er es immer, dem Leben etwas Positives abzugewinnen. Stolz machen ihn die drei Kinder und sieben Enkel. Und seine bald sieben Urenkel zaubern ihm ein Lächeln ins Gesicht. Er genießt es von Schwiegertochter Gabi umsorgt zu werden, „keine kann es so gut wie sie“, gesteht sein Sohn. Gabi Hofstetter betont, dass sie dabei von der ganzen Familie unterstützt werde. Und seine Urenkel Pepe und Tilda wuseln eh immer um ihn rum im Viergenerationenhaus – beim Kramer z‘Aham. BIRGIT LANG