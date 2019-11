Therme Erding:  Betrunkene Münchnerin randaliert 

Sturzbetrunken und offenbar unter Drogeneinfluss war eine Münchnerin (32), als sie am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Therme Erding randalierte.

Die Münchnerin schlug sogar eine Thermen-Mitarbeiterin. Der Aufforderung des Personals, ihre Rechnung zu bezahlen und die Therme zu verlassen, kam die 32-Jährige nicht nach. Als die hinzugerufene Polizeistreife sie in ein Büro bringen wollte, beleidigte und bespuckte sie die Beamten mehrmals. Einem Polizisten biss sie in die rechte Hand, heißt es im Polizeibericht. Nach der Blutentnahme im Klinikum Erding verbrachte die Münchnerin die Nacht in der Arrestzelle. Die polizeibekannte Dame erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung, Zechbetrug und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte.