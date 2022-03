Therme Erding: Die wichtigsten Infos für Ihren Besuch

Von: Franziska Konrad

Rutschenparadies: In der Therme Erding hat man die Qual der Wahl - zwischen insgesamt 27 Wasserrutschen. © Therme Erding

27 Wasserrutschen, 35 Saunen und Dampfbäder sowie 34 Pools: Die Therme Erding gilt als größte Therme der Welt. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Erding - Rutschen, planschen und Erholung unter Palmen auf einer Größe von 20 Fußballfeldern: Mit einer Fläche von 430.000 Quadratmetern rühmt sich die Therme Erding als „größte Therme der Welt“ - und ist längst über die Grenze Oberbayerns hinaus bekannt. Doch was gilt es vor einem Besuch in dem XXL-Thermalbad zu wissen? Eine Übersicht.

Corona-Regeln in der Therme Erding: 2G-Regel und Maskenpflicht

Corona: Der wichtigste Punkt vorweg: Wegen der Pandemie musste auch die Therme Erding lange Zeit geschlossen bleiben. Am Freitag, 11. Juni 2020, durfte das Thermalbad wieder öffnen. Zumindest teilweise - und unter strengen Corona-Regeln. Ob Galaxy Rutschenwelt, Saunen oder die Vitaloase: Inzwischen (Stand, 14.3.22) haben wieder alle Bereiche der Therme geöffnet. Hier ein Überblick der aktuellen Corona-Richtlinien:

Corona-Regeln in der Therme Erding:

- Eintritt nur mit 2G möglich (Besucher müssen mindestens zweimal geimpft oder genesen sein).

möglich (Besucher müssen mindestens zweimal geimpft oder genesen sein). - Von der 2G-Regel befreit sind Kinder unter 14 Jahren, Schwangere und Stillende, Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die in Deutschland zur Schule gehen.

sind Kinder unter 14 Jahren, Schwangere und Stillende, Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die in Deutschland zur Schule gehen. - Eine kostenlose Schnelltest-Station gibt es am Haupteingang der Therme Erding. Öffnungszeiten: Täglich von 8-20 Uhr.

gibt es am Haupteingang der Therme Erding. Öffnungszeiten: Täglich von 8-20 Uhr. - Online-Reservierung: Trotz höherer Auslastungsgrenze ist ein Thermenbesuch zu besuchsstarken Zeiten (Samstag, Sonntag, bayerische Ferien und an Feiertagen) nur mit Reservierung möglich.

Trotz höherer Auslastungsgrenze ist ein Thermenbesuch zu besuchsstarken Zeiten (Samstag, Sonntag, bayerische Ferien und an Feiertagen) nur mit Reservierung möglich. - FFP2-Maskenpflicht: Für alle Besucher ab 16 Jahren gilt in Parkhaus, Eingangsbereich und bis zu den Umkleiden eine FFP2-Maskenpflicht. Im Badebereich sowie in den Sanitär- und Außenanlagen ist das Tagen eines Mundschutzes nicht verpflichtend. Bei Kinder und Jugendliche, zwischen 6 und 15 Jahren, reicht eine medizinische Maske.

Anfahrt: Die Stadt Erding liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von München und ist über die Autobahnen A92 und A94 erreichbar. Von der Landeshauptstadt aus dauert die Fahrt zur Therme etwa 30 bis 45 Minuten. Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann die S2 (Station Altenerding) nutzen.

Therme Erding: Öffnungszeiten und Eintrittspreise - eine Übersicht

Vor Ort stehen über 1500 Parkplätze zur Verfügung. Parken im Parkhaus oder auf der Freifläche ist gratis. Kostenlose Stellflächen gibt es auch für Wohnmobile.

Öffnungszeiten:

Therme und Erlebnisbad:

Montag bis Freitag: 10-22 Uhr

Samstag und an bayerischen Feiertagen: 9-23 Uhr

Sonntag: 9-22 Uhr

Galaxy Rutschenwelt:

Montag bis Donnerstag: 13 bis 21 Uhr

Freitag: 13 bis 22 Uhr

Samstag und an bayerischen Feiertagen: 9 bis 23 Uhr

Sonntag: 9 bis 21 Uhr

Vitaloase:

Montag bis Freitag: 10 bis 22 Uhr

Samstag und an bayerischen Feiertagen: 9 bis 23 Uhr

Sonntag: 9 bis 22 Uhr

Vitaltherme und Saunen:

Montag bis Freitag: 10 bis 22 Uhr

Samstag und an bayerischen Feiertagen: 9 bis 23 Uhr

Sonntag: 9 bis 22 Uhr

Preise: Beim Eintritt teilt sich die Therme in die drei Sparten Erlebnisbad, Vitaloase, sowie Vitaltherme und Saunen auf. In allen drei Bereichen ist der Zutritt nur in Badekleidung erlaubt.

Tarife Erlebnisbad (Wellenbad, Außenpool und Außenrutschen):

Zwei Stunden: 22 Euro

Vier Stunden: 28 Euro

Sechs Stunden: 34 Euro

Ein Tag: 44 Euro

Kinder bis einschließlich drei Jahren zahlen keinen Eintritt.

Tarife VitalOase (Inkl. Therme, Wellenbad und Galaxy):

Zwei Stunden: 30 Euro

Vier Stunden: 36 Euro

Sechs Stunden: 42 Euro

Ein Tag: 52 Euro

Einlass ab 16 Jahren.

VitalTherme und Saunen (Inkl. Therme, Wellenbad, Galaxy und VitalOase):

Zwei Stunden: 30 Euro

Vier Stunden: 36 Euro

Sechs Stunden: 42 Euro

Ein Tag: 52 Euro

Einlass ab 16 Jahren.

Generell gilt: Samstags, sonntags, an bayerischen Feiertagen sowie in den Osterferien kommt zu allen Tarifen eine zusätzliche Pauschale in Höhe von vier Euro dazu. Eine Verlängerung je angefangene 30 Minuten kostet 1,50 Euro.

Therme Erding: Übernachtung im Hotel Victory

Übernachtung: Wer sich die Heimfahrt ersparen möchte, kann im Hotel Victory direkt bei der Therme übernachten. Die Preise für ein Doppelzimmer liegen - je nach Kategorie - zwischen 200 und 290 Euro pro Nacht. Hotelgäste haben einen direkten Thermenzugang über die Lobby ins Wellenbad.

Gäste mit Wohnmobilen, können im angrenzenden Wohnmobilpark, mit 55 Stellplätzen, übernachten. Die Übernachtungsgebühr liegt bei 15 Euro für einen Tag, 30 Euro für zwei Tage und 44 Euro für drei Tage.

Die Therme Erding in Zahlen:

- Die Therme Erding eröffnete am 3. Oktober 1999.

am 3. Oktober 1999. - Innerhalb der letzten 19 Jahren wurden etwa 225 Millionen Euro investiert .

. - 1,8 Millionen Gäste besuchen durchschnittlich jedes Jahr die Therme.

besuchen durchschnittlich jedes Jahr die Therme. - Es gibt insgesamt 27 Wasserrutschen, 35 Saunen und Dampfbäder sowie 34 Pools und Wasserbecken.

27 Wasserrutschen, 35 Saunen und Dampfbäder sowie 34 Pools und Wasserbecken. - Personal: Etwa 1000 Personen sind in der Therme angestellt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie war die Therme Erding über 200 Tage geschlossen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek sah lange keine Öffnungsperspektive. Während des Lockdowns meldete die Therme Erding riesige Verluste - Corona-Hilfen blieben zunächst aus. Trotzdem investierte Inhaber Jörg Wund nochmal in eine Sanierung der Thermev Erding. Alles soll noch exklusiver werden. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Erding-Newsletter. (kof)