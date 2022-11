Mit Kompetenz zum Erfolg

In guten Händen, wenn es um Ihre Immobilie geht: das Team der VID Immobilien GmbH © VID Immobilien GmbH

Immobilienkauf und -verkauf sind Vertrauenssache. Gerade in dieser wirtschaftlich schwierigen und unsicheren Zeit. Bei den Experten der VID Immobilien GmbH sind Sie genau richtig.

Die Spezialistinnen und Spezialisten des Erdinger Unternehmens verfügen über das nötige Knowhow und schätzen Preise realistisch ein. „Die Nachfrage nach Immobilien ist zwar weiterhin hoch. Jedoch wird nicht mehr jeder Preis bezahlt. Zum einen ist dafür das gestiegene Zinsniveau verantwortlich. Zum anderen aber auch die derzeitige unsichere Situation. Die ständige Preisspirale nach oben musste einmal ein Ende haben“, sagt Georg Sellmeier.

Er ist der VID-Mann der ersten Stunde. Gemeinsam mit Josef Seibold hat er das Unternehmen am 23. Juni 1990 gegründet. Mittlerweile ist ein elfköpfiges Expertenteam tätig. Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Josef Seibold kamen die angehende Immobilienfachwirtin Marie Laurent sowie Uwe Lallinger neu in die Führungsriege und sind jetzt auch Anteilseigner. Sellmeiers Tochter Lisa bringt ebenfalls ihre Expertise mit ein.

Die neu gestalteten Räumlichkeiten von VID Immobilien Am Wasserturm 2 in Erding © VID Immobilien GmbH

VID gliedert sich in die Bereiche Kauf/Verkauf, Miete/Vermietung sowie Hausverwaltung. Seit rund zehn Jahren ist VID Immobilien Am Wasserturm 2 in Erding beheimatet. Dort waren gerade die Bagger im Einsatz – im übertragenen Sinn, denn die Büroräumlichkeiten wurden neu gestaltet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Stets am Puls der Zeit ist natürlich auch das VID-Team. Laufende Schulungen und Fortbildungen sind für die Spezialistinnen und Spezialisten selbstverständlich.

Wie viel Wohnraum kann ich mir überhaupt leisten? Und welcher Kredit ist für mich der Beste? Auch finanziell muss alles passen. Und dazu gehört auch eine maßgeschneiderte Finanzierung des Traumobjekts. „Wir beraten hier zwar nicht, aber wir stellen gerne den Kontakt zu einem unabhängigen Finanzierungsberater vor Ort her“, sagt Georg Sellmeier. „Denn es geht um Geld und Vertrauen“, ergänzt er. Ein weiteres Kerngeschäft von ihm sind die Sellmeier Versicherungen. Individuelle Versicherungskonzepte werden gerne erstellt – ob für die private Absicherung oder auch den Schutz des Eigenheims.

Vermietung oder Hausverwaltung in den Händen von Profis

Vertrauensvoll arbeitet VID zudem mit der Sellmeier GmbH zusammen, die in hochwertiger Qualität individuelle Wohnträume verwirklicht. Bei den Vermietungen ist die Nachfrage immer noch sehr hoch.

Es kommt auch auf das Objekt an. Wir bieten aber generell nur Einzelbesichtigungen an.

Ist das Interesse nach der Besichtigung weiter da, bringt der Interessent die nötigen Unterlagen. Der Vermieter trifft im Anschluss die endgültige Entscheidung, wer einziehen darf. Mit der Vermietung eines Objekts ist es bei VID noch nicht getan. Denn VID übernimmt auf Wunsch auch die Hausverwaltung. Von Abrechnungen über die Kontrolle des Objekts bis hin zum Beauftragen von Handwerkern bei nötigen Reparaturen – die Hausverwaltung ist stets zur Stelle.

Kurze Wege, Regionalität und Verlässlichkeit werden bei der VID Immobilien GmbH groß geschrieben

VID arbeitet seit Jahren mit regionalen Firmen zusammen. Kurze Wege und Verlässlichkeit – das zahlt sich aus. Gut erreichbar ist VID Immobilien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, denn die S-Bahn-Station Erding ist nur wenige Gehminuten vom Wasserturm entfernt. Zum anderen gibt es auch kostenlose Parkplätze vor dem Büro.

Immer für Sie da: persönlich oder im Web In einem persönlichen Gespräch können Details zu allen VID-Angeboten besprochen werden. Virtuell informieren kann man sich unter www.vid-immobilien.de.

Selbstverständlich ist VID auf den gängigen Immobilienportalen wie Immoscout24 und Immowelt vertreten und nutzt zur Vermarktung die Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook oder auch eBay-Kleinanzeigen.

Kontakt

VID Immobilien GmbH

Am Wasserturm 2

85435 Erding

Tel: 08122 979911

E-Mail: webmaster@vid-immobilien.de

Web: www.vid-immobilien.de