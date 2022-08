Viel Lob für die neuen Wirte

Volksfest-Bilanz Dorfen

Von Michaele Heske schließen

Die Volksfest-Bilanz in Dorfen fällt erfreulich aus. Rund 60 000 Besucher zählt die Wiesn. Bier und Essen haben geschmeckt und es gab keine Schlägereien.

Dorfen – Kehraus im Festzelt: „Jetzt müssen wir noch abbauen“, sagte Tobias Maier am Sonntagabend nach der Wahl des Wiesn-Madls, dem Abschluss des Dorfener Volksfests. Die drei Wirte Franz Egerndorfer, Ernst Hennel sowie Maier firmieren als „Gmaade-Wiesn GbR“ und haben heuer erstmals gemeinsam die Wiesn in der Isenstadt ausgerichtet. „Um die 60 000 Besucher“, bilanzierte Hennel nach der Veranstaltung.

„Ein frischer Wind“ wehe über die Wiesn, sagten die Besucher. Andere waren begeistert, weil „die Mass immer gut eingeschenkt“ war. Ein riesiges Lob ging zudem an die Brauerei Bachmayer: „Das beste Festbier aller Zeiten“, attestierten die Bierkenner vor Ort.

Ob Fahrgeschäfte oder die traditionelle bayrische Küche mit Schmankerln wie Giggerl, Antn und Ochsn – die Besucher trafen vom 12. bis 21. August im Festzelt auf „Tradition und Moderne“, so auch der Slogan, mit dem die Veranstalter für das Volksfest warben. Das lag nicht zuletzt auch an der Musik, die von der trendigen Band wie Tetrapack aus dem Landkreis bis zu zünftiger Blasmusi von Innblech reichte. „Wir wollen eine interessante Mischung für alle Altersgruppen bieten“, erklärte Maier.

Der Plan ging auf, Jung und Alt strömten in diesem Jahr in Scharen auf die heimische Wiesn: „Es waren mehr Besucher da, als 2019“, meinte Hennel, der sich zudem über enorm viel positives Feedback freuen konnte. „Das lag bestimmt auch an der zweijährigen Pause wegen Corona – die Leute waren ausgelassen und fröhlich, kamen an den Schanktisch und lobten Essen und Bier.“ Und Maier ergänzte: „Wir haben so viel Wertschätzung bekommen, das ist eigentlich eher untypisch, denn uns Oberbayern wird ja das Granteln nachgesagt.“

Von Katerstimmung war nach zehn Tagen Volksfestbetrieb nichts zu spüren, obwohl der Gerstensaft in rauen Mengen aus der Schankanlage in die Masskrüge floss. „Viel länger hätte das Festbier nicht mehr gereicht“, erklärte Hennel beim krönenden Abschluss des Rummels, der Wahl des Wiesn-Madls. Das Rennen machte die Dorfenerin Sandra Bauer, gerade 22 Jahre jung, und hoch motiviert für das Amt beim Volksfest 2023, dem Jubiläumsjahr der Stadt Dorfen (ausführlicher Bericht folgt).

Festwirt Hennel, langjähriger Experte im neuen Dorfener Wirte-Trio, hat 15 Jahre „Prost-Mahlzeit“-Erfahrung beim Volksfest hinter sich. Ihm ist es auch zu verdanken, dass der Festbetrieb reibungslos verlief. „Wir konnten nahezu alle Mitarbeiter wiedergewinnen, die schon 2019 im Team waren“, erklärte der Co-Inhaber des E 3 und der Shine-Bar. Rund 100 Aushilfen arbeiteten im Service, der Küche und an der Bar. „Mit einem neuen Team hätten wir das nicht stemmen können, keine Chance.“

Hinter einem Volksfest stehe ein ganz anderer organisatorischer Aufwand, so die neue Erfahrung von Maier, der zweieinhalb Jahre einer der Tonwerk-Geschäftsführer war und in diesem Jahr mit seiner Partnerin Simone Binsteiner die „Bar Amore“ in Dorfen eröffnet hat.

Auch Egerndorfer ist kein Neuling in der Branche, er war unter anderem Geschäftsführer der Diskothek Crazy Town in Taufkirchen. „Was ich während der zehn Tage alles gelernt habe: Ich habe sogar Giggerl gerupft – unglaublich.“

Maier freute sich zudem, dass es keine Schlägereien gab, kein einziges Delikt wurde während der Volksfest-Zeit zur Anzeige gebracht: „Das ist eine Nebensache – aber es rundet das Gesamtbild ab.“

Jetzt steht der Abbau an, bis Ende kommender Woche sollen alle Fahrgeschäfte weg und die ESC-Halle geräumt sein. „Da liegt noch viel Arbeit vor uns“, stellt Maier fest. Doch der Lohn überwiege den Stress: „Es war einfach eine sauguade Zeit. Wir werden bei der Ausschreibung für das kommende Volksfest wieder dabei sein“, versprach Maier.

„Bestes Festbier aller Zeiten“

Festwirt rupft sogar Giggerl