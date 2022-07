Nicht irgendeine, sondern Ihre Bank.

Teilen

Felix ist seit 2021 Mitglied bei seiner Volksbank Raiffeisenbank: „Meine Bank gehört mir, weil mir nicht egal ist, was sie mit meinem Geld macht.“ © Volksbanken Raiffeisenbanken

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind als Genossenschaftsbanken ihren deutschlandweit inzwischen über 18,2 Millionen Mitgliedern verpflichtet.

Ihre Ziele, Wünsche und Pläne haben für sie höchste Priorität. Genossenschaftsbanken sind also mehr als nur Geldinstitute. Sie nehmen Anteil am Leben ihrer Mitglieder und bilden so eine starke Gemeinschaft. Genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Vertrauen, Fairness und Verantwortung haben dabei höchste Priorität. Die Verwurzelung in der Region prägt das Handeln.

Sind Sie neugierig geworden? Hier gibt’s weitere Infos zur Mitgliedschaft bei einer Genossenschaftsbank

„Meine Bank gehört mir, damit es um mich geht und nicht um die Bank.“ – Juliane, Mitglied seit 2012 © Volksbanken Raiffeisenbanken

Was bedeutet es, Mitglied einer Volksbank und Raiffeisenbank zu sein?

Mitglieder einer Genossenschaftsbank profitieren von zahlreichen Vorteilen. Entscheiden Sie sich für eine Mitgliedschaft, sind Sie zum Beispiel Teilhaber oder Teilhaberin Ihrer Bank und haben ein Mitbestimmungsrecht bei Entscheidungen rund um die Geschäftspolitik.

„Meine Bank gehört mir, damit neben Zahlen auch Menschen zählen.“ – Lelia, Mitglied seit 1995 © Volksbanken Raiffeisenbanken

Jedes Mitglied hat dabei genau eine Stimme zur Wahl der Vertreterinnen und Vertreter – unabhängig von der Anzahl erworbener Geschäftsanteile. Das ist fair – so hat jedes Mitglied den gleichen Einfluss. Als Mitglied einer Volks- und Raiffeisenbank erhalten Sie zudem eine Beteiligung am Geschäftsgewinn in Form von Dividenden auf Ihren Geschäftsanteil.

„Meine Bank gehört mir, damit ich mitbestimmen kann, was mir wichtig ist.“ – Severin, Mitglied seit 1995 © Volksbanken Raiffeisenbanken

Und viele weitere, teils ganz bankindividuelle Vorteilsprogramme warten bei Ihrer persönlichen Genossenschaftsbank auf Sie. In jedem Fall stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt. Ihre Bank ist für Sie da – wann immer Sie sie brauchen.

Es gibt viele Gründe, die für eine Mitgliedschaft bei einer Genossenschaftsbank sprechen. Erleben Sie hier, was bestehende Mitglieder erzählen

So werden Sie Mitglied einer Volksbank und Raiffeisenbank

Mitglied einer Volksbank und Raiffeisenbank zu werden, ist ganz leicht. Erwerben Sie dazu einfach als Kunde oder Kundin Geschäftsanteile der Genossenschaftsbank Ihrer Wahl. Lassen Sie sich am besten im persönlichen Gespräch beraten.

„Meine Bank gehört mir, damit sie heute wie morgen verantwortungsvoll handelt.“ – Christin, Mitglied seit 2020 © Volksbanken Raiffeisenbanken

Im Landkreis Erding finden Sie drei Genossenschaftsbanken und ihre Geschäftsstellen

VR-Bank Erding eG

Hauptsitz Geschäftsstelle Erding

Zollnerstraße 4

85435 Erding

Telefon: 08122 2000

E-Mail: info@vr-bank-erding.de

Logo VR-Bank Erding eG © VR-Bank Erding eG

Raiffeisenbank Erding eG

Hauptsitz Geschäftsstelle in der

Bahnhofstr. 38

85435 Erding

Telefon: 08122 969-0

E-Mail: kontakt@rberding.de

Logo Raiffeisenbank Erding eG © Raiffeisenbank Erding eG

VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG

Hauptsitz Geschäftsstelle Taufkirchen (Vils)

Landshuter Str. 4

84416 Taufkirchen (Vils)

Telefon: 08084/88-0

E-Mail: info@vr-bank-online.de

Logo VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG © VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG