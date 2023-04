Vom Wohntraum zum Wohnraum - die VR-Bank Erding eG zeigt den Weg in die eigenen vier Wände

Teilen

Hat Antworten auf Ihre Fragen: das Baufinanzierungsteam der VR-Bank Erding eG © VR-Bank Erding eG

Mit der VR-Bank Erding eG können Sie Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen. Dafür steht Ihnen ein kompetentes Baufinanzierungsteam zur Seite.

Der Bau oder Kauf des eigenen Zuhauses ist ein großes Projekt – vielleicht das größte im Leben. Es entsteht nicht nur der wichtigste Ort für sich und die Familie, man investiert auch nachhaltig in die Zukunft und schafft ein wertvolles Fundament für die persönliche Vorsorge. In Zeiten wie diesen, zwischen Inflation und Unsicherheit, mag eine Immobilienfinanzierung zunächst schwierig erscheinen. Doch im Grunde ist das Schaffen von Wohneigentum auch jetzt das Beste, was Sie für sich und Ihre Lieben tun können.

Wie auch Sie Ihren Wohntraum verwirklichen können, zeigen die Baufinanzierungsprofis der VR-Bank Erding eG. Diese greifen auf einen enormen Erfahrungsschatz zurück, finden auch in Krisenzeiten realisierbare Finanzierungsmöglichkeiten und halten für Familien in unserer Region ein ganz besonderes Angebot bereit.

Hier geht’s zu den Baufinanzierungsprofis der VR-Bank Erding eG >>

Fragen und Antworten mit dem Baufinanzierungsteam der VR-Bank Erding eG

Die erste Frage vor einem Bau oder einem Immobilienkauf lautet oft: „Wie viel Eigenheim kann ich mir eigentlich leisten?“. Die Inflation lässt diese Frage brisanter erscheinen denn je. Wie unterstützt die VR-Bank Erding eG ihre Kundinnen und Kunden dabei?

Stephan Stangl: Als Erstes erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden eine „Einnahmen-Ausgaben-Rechnung“. Aus dieser lässt sich dann der monatliche Betrag ableiten, der für die eigene Immobilie zur Verfügung stehen würde. Meist kristallisiert sich dann auch schnell eine Wunschrate, aber auch eine Ratenobergrenze heraus. In Zeiten wie diesen ist durch die Inflation die Spanne der Möglichkeiten in der Regel etwas enger. Dennoch ist eine Finanzierung meist möglich.

Was schätzen die Kundinnen und Kunden besonders an der VR-Bank Erding eG als Partner für die Finanzierung?

Bernhard Moser: Unsere Kundschaft steht im Mittelpunkt unserer Betreuung. Wir beraten stets professionell, partnerschaftlich, nachhaltig, und verlässlich. Angefangen bei der Erstberatung, über Beantragung und Abschluss, bis zur endgültigen Auszahlung der Darlehenssummen.

Was dürfen die Kundinnen und Kunden von der VR-Bank Erding eG erwarten?

Beate Engelhardt: Bei uns hat man eine feste Ansprechperson, die mit höchstem Engagement, viel Know-how, aber auch mit jeder Menge Verständnis versucht, aus dem Wohntraum einen Wohnraum werden zu lassen. Das schätzt unsere Kundschaft sehr. Unser Team der Fachberatung Immobilienfinanzierung blickt auf eine langjährige Erfahrung zurück und unsere Kundinnen und Kunden profitieren davon.

Wie flexibel ist eine Baufinanzierung bei der VR-Bank Erding eG?

Julius Schweiger: Bei uns im Haus stimmen wir die Finanzierung genau auf die Situation der Kundschaft ab – in schwierigen Zeiten wie jetzt ebenso wie in entspannten Phasen. Es gibt kein Standardprodukt, das immer passt. Unsere Stärke ist, dass wir individuell auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden eingehen. Sondertilgungsrechte, aber auch die Möglichkeit, die Rate innerhalb der Zinsbindung anzupassen, bieten wir natürlich mit an.

Welche weiteren Tipps haben die Beraterinnen und Berater der VR-Bank Erding eG noch im Zusammenhang mit der Baufinanzierung?

Franz Härtl: Man baut oder kauft in der Regel nur einmal im Leben eine Immobilie, deshalb sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, alles gründlich durchzuplanen. Es muss einfach stimmen! Themen wie die Absicherung des Einkommens und der Gesundheit sowie die Vorsorge sollten genauestens durchleuchtet werden. So hat unsere Kundschaft auch in schwierigeren Zeiten alles im Griff.

Und was empfehlen die Profis der VR-Bank Erding eG noch im Zusammenhang mit der Baufinanzierung?

Rainer Englhart: Viele kommen leider erst sehr spät zu uns. Am besten sollte man gleich zu Beginn der Planung, also wenn der Wunsch nach einer Immobilie konkret wird, mit uns sprechen. Wir zeigen gerne frühzeitig, welche finanziellen Aufwendungen auf Interessierte zukommen und an welche Absicherungen sie denken müssen.

Die Redaktion bedankt sich bei den Baufinanzierungsprofis für das Interview.

Jetzt die passende Baufinanzierung finden >>

Die Baufinanzierungsprofis der VR-Bank Erding eG zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können. © VR-Bank Erding eG

Das VR-Familiendarlehen der VR-Bank Erding eG

Für Familien, die von den eigenen vier Wänden träumen, hält die VR-Bank Erding eG mit dem VR-Familiendarlehen eine besonders attraktive Finanzierungsmöglichkeit bereit:

Die Voraussetzungen:

Erwerb von Baugrundstücken in Neubaugebieten in der Region

Neubau von selbst genutzten Ein- oder Zweifamilienhäusern

Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum

Ihre Vorteile:

attraktiver Zinsvorteil für zweckgebundenes Darlehen

Darlehenssumme: bis zu 200.000 Euro 1

Zinsbindung bis 2032

bis zu 18 Monate kostenfreie Bereitstellung des Darlehens

bis zu 5 % jährliches Sondertilgungsrecht ohne Aufpreis

bis zu drei kostenlose Ratenanpassungen während der Laufzeit

einmalig bis zu zwei Jahre Rückzahlpause

100 % Beitragskostenübernahme für die Bauherrenhaftpflichtversicherung für bis zu zwei Laufzeitjahre

1 Bis zu 200.000 Euro Nettodarlehensbetrag mit erstrangiger grundpfandrechtlicher Absicherung im 80 % Beleihungsrahmen am Finanzierungsobjekt. Begrenztes Kontingent.

Sie träumen von den eigenen vier Wänden? Sie haben vor, eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen? Dann kommen Sie auf die Baufinanzierungsprofis der VR-Bank Erding zu!

Hier finden Sie weitere Informationen rund um die Finanzierung Ihres Wohntraums >>

Kontakt

VR-Bank Erding eG

Telefon: 08122 2000

Mail: baufinanzierung@vr-bank-erding.de

Logo VR-Bank Erding eG © VR-Bank Erding eG