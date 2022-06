Flexibel finanzieren im besten Alter – VR Eigenheim&Flexibilität lässt Ihre Träume wahr werden

Ob Reise, Renovierung oder etwas mehr Rente – die VR-Bank Erding eG bietet Best Agern eine tolle Möglichkeit, sich ihre Träume zu erfüllen. © Dean Mitchell/Getty Images

Die VR-Bank Erding eG bietet als erste Genossenschaftsbank im Landkreis Erding eine Möglichkeit für Menschen im höheren Alter, kleine Kredite zu erhalten. So funktioniert‘s:

Oft fehlen Best Agern liquide finanzielle Mittel für ihre besonderen Bedürfnisse und Träume, doch auch Menschen im Ruhestand haben einige Wünsche. Eine altersgerechte Renovierung ist nötig, Reisen sind geplant und etwas mehr Rente wäre schön. Was also tun, wenn zusätzlich Geld für eine Sanierung, zur Unterstützung der Kin­der oder für eine Pflegekraft benötigt wird? Die VR-Bank Erding eG hat hier die ideale Lösung!

VR Eigenheim&Flexibilität – perfekt zugeschnittene Finanzierungsmöglichkeiten

Gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK bietet sie als erste Genossenschaftsbank im Landkreis Erding eine Möglichkeit, mit der Menschen auch im höheren Alter und bei kleinen Renten einen Kredit erhalten und zugleich Eigentümerin oder Eigentümer ihrer Immobilie bleiben – mit VR Eigenheim&Flexibilität.

Einfache und individuelle Finanzierung

Die Idee: Auf Basis des Wertes der abbezahlten Immobilie wird zwischen der Bank und der Kundin oder dem Kunden eine Kreditsumme festgelegt. Diese wird dann flexibel ausge­zahlt – je nach Wunsch als Einmalzahlung, in monatlichen Raten zur Rentenverbesserung oder auch in Kombination.

Zinsen sind dabei grundsätzlich nur für den jeweils in Anspruch genommenen Betrag fällig und die Rückzahlung des Kredits ist ganz flexibel. Jeder kann die Raten in Absprache mit der VR-Bank Erding eG individuell an das eigene Lebens- und Finanz­konzept anpassen – mit einer monatlichen Tilgung, mit flexiblen Sondertilgungen ohne Vorfälligkeitsentschädigung oder auch ganz ohne Tilgung.

Die VR-Bank Erding eG unterstützt Menschen im besten Alter mit flexiblen und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten. © Autumn Sönnichsen c/o Emeis Deubel (DDB)

Ist der Kredit im Erbfall noch nicht oder nicht vollständig abbezahlt, können die Erben den Vertrag entweder weiterführen oder ablösen. Für eine größtmögliche Transparenz werden die Erben deshalb von Beginn an in die Gespräche einbezogen.

Die Beraterinnen und Berater helfen Ihnen dabei, Ihre Wünsche zu erfüllen.

Die Berater und Beraterinnen der VR-Bank Erding eG. © Elfriede Selmeier

VR Eigenheim&Flexibilität – Vorteile und Möglichkeiten auf einem Blick

✔️ Flexibilität der Kreditnutzung ✔️ variable Auszahlung ✔️ Aufstockung der Rente ✔️ Finanzierung von Sanierung, Renovierung und Modernisierung der eigenen Immobilie ✔️ Begleichen laufender Pflege- und Gesundheitskosten ✔️ Unterstützung der Kinder möglich ✔️ Erfüllung weiterer Wünsche ✔️ Zinsfälligkeit nur für den in Anspruch genommenen Betrag ✔️ Transparenz gegenüber späteren Erben ✔️ Sie bleiben Eigentümerin oder Eigentümer – zu 100 %

