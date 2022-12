Ein Stückchen Ruhe in der fordernden Alltagshektik

Teilen

Ein stimmungsvolles Konzert mit vielen Walpertskirchener Ensembles, darunter der Chor und das Orchester, fand in der sehr gut besuchten Ortskirche St. Erhard statt. © Vroni Vogel

Zahlreiche Walpertskirchener Ensembles stimmen beim Adventskonzert in der Kirche auf die Weihnachtszeit ein.

Walpertskirchen – Zauberhaftes Zusammentreffen: Während am Freitagabend die ersten Schneeflocken vom Himmel tanzten, strömten die Menschen zum Adventskonzert in die festlich erleuchtete Walpertskirchener Kirche St. Erhard. Die Gesamtleitung hatte Konrad Huber, der auch den Chor dirigierte.

Es war beeindruckend, wie viele Walpertskirchener Ensembles sich zusammengefunden hatten, um dem Publikum einen stimmungsvollen Abend zu schenken: der Chor, das Orchester Walpertskirchen mit Leiter Stephan Glaubitz, der diesmal in einer Doppelfunktion als Bassist mitspielte, die Saitenmusi, die Festtagsmusi, die Kinder der Grundschule und das Gesangsensemble ZAV@X-mas Gsang. Außerdem hörte man Simon Bauer (Klavier) und Anna Kellner (Violine) im Duo. Besinnliche Texte las Verseschmied Max Thalmair, der zudem im Chor mitsang. Die Zuhörer erlebten eine wunderbare, generationsübergreifende Gemeinschaftsleistung.

Harmonisch verschmolzen Gesang und Instrumentalmusik miteinander. Simon Bauer übernahm die Klavierbegleitungen. Alle Mitwirkenden trugen dazu bei, dass man in der doch sehr fordernden Alltagshektik für eine gute Stunde zur Ruhe kommen konnte, um sich ganz der Magie des Augenblicks zu überlassen, sich auf eine Weihnachtszeit einzustimmen, wie man sie aus der Kindheit kannte und vielleicht ins Erwachsenenalter hinübergerettet hatte.

Diese vergnügte Vorfreude aufs Christkind mit all seinen verlockenden Verheißungen vermittelten nicht zuletzt die Grundschulkinder mit ihrem frischen Auftritt. Sie sangen „Ein Stern steht hoch am Himmelszelt“ und „Weihnachten bedeutet so viel“. Die vielen Besucherinnen und Besucher genossen das abwechslungsreiche Programm. „Machet die Tore weit“, appellierte der Chor und versprach: „Der Himmel wohnt auf Erden“.

Feine Klänge waren von der Saitenmusi zu hören. Die Festtagsmusi spielte von der Empore herab – ein voll tönendes Musikerlebnis, das den Kirchenraum erstrahlen ließ. Weltmusikalischen Drive brachte das Chorensemble ZAV@X-mas Gsang mit Titeln wie „Take me home“ und „Heal the world“ ein sowie Simon Bauer und Anna Kellner mit Astor Piazzollas „Oblivion“.

Rhythmisch präsent spielte das Orchester Walpertskirchen „Palladio“ des zeitgenössischen Komponisten Karl Jenkins – spannungsreich und packend. Mit Antonio Vivaldi hatte das Orchester zudem Barockmusik im Repertoire.

Zum Schluss überbrachten alle Mitwirkenden mit dem Klassiker „Felix Navidad“ einen schwungvollen und hoffnungsfrohen Weihnachtswunsch. Großer Applaus folgte, bevor es durch die verschneite Landschaft nach Hause ging.

Vroni Vogel